Hund landet im Tierheim Essen – sofort machen Mitarbeiter eine bitterböse Entdeckung

Bitterer Hunde-Notfall im Tierheim Essen. Die Verantwortlichen haben sich am Donnerstag (26. Oktober) mit einem besonders dringenden Anliegen an Tierfreunde mit großem Herzen gewandt.

Dabei ging es um einen Hunde-Opa, der vom Schicksal hart getroffen wurde. „Der Senior ist am Boden zerstört und versteht die Welt nicht mehr“, zeigte sich das Tierheim Essen betroffen.

Hunde-Notfall im Tierheim Essen

„Oscar benötigt dringend Hilfe“, brachten es die Tierschützer auf den Punkt. Kurz nachdem der 12 Jahre alte Hund ins Essener Tierheim gekommen war, mussten die Pflegenden erkennen. Der Schmerz frisst den sensiblen Hund in der fremden Umgebung beinahe auf.

Der Grund: „Oscar vermisst sein Frauchen ganz arg doll, denn diese ist Anfang der Woche ganz plötzlich verstorben.“ Nun sei der Hunde-Opi völlig am Boden zerstört. Als sei der seelische Schmerz nicht schon schlimm genug, mache ihm auch der Körper zu schaffen. Ein Bandscheibenvorfall macht ihm das Leben schwer. Oscar sei deshalb nicht gut zu Fuß. „Schon nach kurzer Zeit sacken ihm die Hinterbeine weg.“

Tierfreunde können es kaum aushalten: „Oh nein. Wieder so ein trauriges Hunde-Schicksal. Von ganzem Herzen ganz viel Glück. Auf ein liebevolles und warmes Körbchen, arme Seele“, kommentierte einer.

Tierheim Essen mit großartiger Neuigkeit

Das Tierheim Essen bat deshalb um Hilfe: „Uns liegt es sehr am Herzen, dass Oscar noch eine Bleibe findet, die Uhr tickt schon schnell.“ Damit Oscar auf seine alten Tage nicht unnötig leiden muss, bat das Tierheim um Hilfe und machte im Gegenzug ein großzügiges Angebot an den Helfenden in der Not: „Alle Behandlungen, Medikamente und was sonst noch nötig ist, läuft weiterhin über das Tierheim. Wichtig ist nur, dass Oscar nicht im Tierheim sterben muss. Es zerreißt uns allen das Herz, diesen Hund hier so leiden zu sehen.“

Der flammende Appell sollte seine Wirkung nicht verfehlen. So vermeldeten die Tierschützer nur einen Tag später: „Oscar hat ein Zuhause gefunden!“ Die Tierfreunde jubeln: „Fantastisch. Danke dem lieben Menschen, der sich Oscar annimmt.“