Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Hund in Essen: Rüde leidet im Tierheim! Pfleger wollen ihm helfen – „Verstehe die Welt nicht mehr“

Essen. Ein Hund aus dem Tierheim Essen hat in seinem Leben schon so einiges mitmachen müssen.

Statt in einem liebevollen Zuhause muss der Labrador-Senior Silver (15) seine alten Tage hinter Gittern fristen. Jetzt will das Tierheim Essen dem betagten Hund helfen.

Hund in Essen: Silver wartet sehnsüchtig auf ein liebevolles neues Zuhause. Foto: Tierheim Essen

Hund im Tierheim Essen: Pfleger haben rührendes Anliegen

Eigentlich sind Labradore an der Spitze der beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland.

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

Doch wegen seiner Gebrechlichkeit dürfte es das Tierheim Essen nicht leicht haben, Silver in ein neues Zuhause zu vermitteln. Das hindert seine Pfleger allerdings nicht daran, alles zu versuchen.

„Ehrlich gesagt, verstehe ich die Welt nicht mehr“, leiten die Tierheim-Mitarbeiter ihre Bitte aus der Sicht des Hunde-Seniors ein und weiter: „Das Hören klappt nicht mehr so gut und auch meine Sehkraft will nicht mehr so, wie ich es will.“

Auf den ersten Blick ist das Leid von Hunde-Senior Silver zu sehen. Foto: Tierheim Essen

Tierheim Essen sucht besonderes Zuhause für Hund Silver

Ein weiteres Leid macht die Suche nach einem geeigneten Zuhause für Silver nicht leichter. „Ich habe Schwierigkeiten aus dem Liegen hochzukommen.“

Deshalb hat das Tierheim Essen ein besonderes Anliegen: Ein ebenerdiger Zugang zum Haus wäre ideal.

So tickt Hund Silver aus dem Tierheim Essen

Ansonsten weisen die Pfleger noch auf einen weiteren Umstand hin: Andere Hunde hat Silver nicht so gern um sich herum. Kleintiere sind allerdings kein Problem.

Du möchtest den Hunde-Senior auf seine alten Tage bei dir aufnehmen? Dann melde dich doch einfach beim Tierheim Essen unter der Nummer: 0201 8372350. Oder per Mail: th-info@tierheim-essen.de.

Silver würde sich definitiv freuen: „Wir schauen zwar noch, wie es um meine Gesundheit steht, aber meine Pfleger sagen, ich darf trotzdem schon in mein neues Zuhause ziehen.“ (ak)