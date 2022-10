Hund in Essen: Aushang versetzt Besitzer in Angst und Schrecken – „Alle Köter abschlachten“

Was für ein Scheusal von Hunde-Hasser in Essen!

Wer einen Hund in Essen besitzt, muss aktuell besonders in Rüttenscheid aufpassen. Denn aller Wahrscheinlichkeit treibt ein Hundehasser im beliebten Wohnviertel sein Unwesen!

Hundehasser in Rüttenscheid unterwegs

Wie „Lokalkompass“ berichtet, hatte ein aufmerksamer Hundehalter an der Philippinenstraß, Ecke Thekklastraße mehrere Schokoladenpralinen gefunden, die wohl mit voller Absicht auf dem Gehweg abgelegt wurden. Einige Pralinen sind auch am Rand eines Gebüschs gefunden worden.

Der Hundehalter hat schnell reagiert und alle Pralinen entsorgt. Ob sie vergiftet gewesen sind, ist unklar. Aber: Schokolade ist grundsätzlich und an sich wegen des enthaltenen Theobromins hochgiftig für die Vierbeiner!

Schokolade hochgiftig für Hunde

Am Montag (24. Oktober) ist laut „Lokalkompass“ ein weiterer Hinweis auf einen Hundehasser aufgetaucht. So sei am selben Auffindort ein selbstgeschriebener Zettel gefunden worden, der an einer Gartentür hing. Auf dem Papier die heftige und hasserfüllte Drohung: „Windelpflicht für Hunde, ansonsten alle Köter abschlachten.“

Halter von Hunden sollten also aufpassen. Um einer Vergiftung ihrer geliebten Fellnasen zu entgehen, sollten Hundebesitzer ihre Nachbarn über Funde und Drohungen wie aktuell in Essen informieren. Außerdem sollte der eigene Hundekot immer aufgesammelt werden. Zudem können Hunde ein spezielles Anti-Giftköder-Training absolvieren. Bleibt zu hoffen, dass der Hundehasser schon bald aufgibt…