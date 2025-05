Tierheim Essen platzt bei Anblick dieses Hundes der Kragen: „Wütend und sehr traurig“

Als dieser Hund seinen Weg in das Tierheim Essen fand, sorgte sein Gesundheitszustand für großes Entsetzen bei den Mitarbeitern des Tierheims. Jetzt folgt die traurige Nachricht, die das Tierheim auf Facebook teilt.

Bereits vor mehreren Wochen hatte DER WESTEN über Chuchu berichtet. Als die französische Bulldogge ihren Weg ins Tierheim Essen fand, musste man feststellen, dass der Hund unter einer massiven Ohrenentzündung litt. Diese war so schlimm, dass beide Ohren amputiert werden mussten (mehr dazu hier >>>).

Tierheim Essen trauert um Hündin

Trotz der schweren Operationen schien es Chuchu besser zu gehen. Auf Facebook schreibt das Tierheim Essen, dass der Hund die Operation gut überstanden hat. Die Mitarbeiter dachten eigentlich, dass der Hund „nun in ein neues Leben starten kann.“

Nach den Operationen hat sich eine Mitarbeiterin rührend um den Hund gekümmert, „hat alle Höhen und Tiefen mit ihr überstanden“, aber es war leider zu spät. Dann folgte jedoch die tragische Nachricht. Auf Facebook berichtet das Tierheim Essen: „Chuchu ist in der letzten Woche verstorben.“

Die Ohrenentzündung war so schwerwiegend, dass sie zu einer Hirnhautentzündung geführt hat, an der die Hündin schlussendlich gestorben ist. Das Tierheim Essen schreibt: „Die letzten Tage hat sie unter intensiver Betreuung in der Tierklinik verbracht.“

Zwei weitere Bulldogen gefunden

Über Chuchus tragische Schicksal sind die Mitarbeiter des Tierheims Essen extrem „wütend und sehr traurig.“ Ihr Tod war ein Ergebnis der Vernachlässigung, die der Hund unter seinen alten Besitzern erleiden musste. Betroffen schreibt das Tierheim auf Facebook: „Wir sind alle noch fassungslos und unsere Kollegin so unsagbar traurig, dass es uns schon fast das Herz zerreißt.“

Aber die Hündin war kein Einzelfall. In Essen wurden gerade erst zwei weitere Französische Bulldoggen gefunden, die ebenfalls unter einer massiven Ohrenentzündung leiden. Ihnen steht „das gleiche Prozedere wie Chuchu bevor“, wenn auch hoffentlich mit einem besseren Ende.