Hund stirbt in Tierheim Essen – sein Schicksal geht allen unter die Haut

Das Tierheim Essen wird tagtäglich mit traurigen Schicksalen konfrontiert. Trotzdem geben die Mitarbeiter ihr Bestes, um es den dort lebenden Hunden, Katzen und Co. so schön wie möglich zu machen. Doch manche Tragödien lassen sich einfach nicht verhindern.

Die Geschichte von Hund Luca geht einfach nur unter die Haut! Der Vierbeiner verstarb im Tierheim Essen. In den sozialen Netzwerken nehmen die Pfleger mit liebevollen Worten Abschied von dem Vierbeiner.

Hund verliert erst Frauchen – und stirbt dann selbst im Tierheim Essen

„Es gibt Dinge, die gehen uns, trotz der vielen Erfahrungen, total unter die Haut. Wir brauchen dann auch erst einmal einen Moment. So wie die Geschichte von Luca. Letztes Jahr brachte dein Frauchen dich zu uns. Sie musste ins Krankenhaus zu einer Untersuchung. Leider ist Frauchen daraufhin in ein Hospiz umgezogen. Luca, du hast es uns zu Beginn nicht leicht gemacht. An dein Frauchen durfte niemand ran, auch wir nicht um die Leine zu übernehmen“, heißt es in dem Facebook-Beitrag vom 1. April.

„Aber auch du hast dich langsam eingelebt und hast dich von deiner entzückenden Seite gezeigt. Mit deinen 14 Jahren warst du eben ein wenig schrullig, aber liebenswert. Ungünstigerweise waren die Befunde auch nicht so schön, Tumore machten dir mehr und mehr zu schaffen und haben letztendlich gesiegt“, bedauert das Tierheim weiterhin.

Tierheim Essen: Keine Pflegestelle für Hund Luca

Nun mussten die Pfleger Abschied von Luca nehmen. „Es war dir nicht vergönnt, noch auf eine Pflegestelle umzuziehen, so sehr wir auch gesucht haben. Niemand hat sich für dich gemeldet. Liebe Luca, jetzt kannst du wieder auf dein Frauchen aufpassen.“