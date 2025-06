Essen: Brandserie versetzt Anwohner in Angst und Schrecken – Polizei mit dringendem Appell

Von Freitag bis Dienstag gab es in Essen mehrere Brände. Gebäude, Fahrzeuge und Container waren betroffen. Die Polizei vermutet Brandstiftung und appelliert jetzt an Zeugen, sich zu melden

Am Freitag (6. Juni) brannte zuerst Unrat in einem leerstehenden Gebäude an der Flözstraße. Kurze Zeit später stand der Innenraum eines Isuzu D-Max in Flammen. Am frühen Samstagmorgen wurde ein brennender Wohnanhänger an der Germaniastraße gemeldet. Weiterhin brannte dort ein Peugeot Boxer vollständig aus.

Serie setzt sich in Essen fort

Auch am Dienstag (10. Juni) brannte es in Essen. Auf der Carolus-Magnus-Straße wurde ein Ford Mondeo angezündet. Kurz darauf brannte ein Altpapiercontainer in Altendorf. In Essen wurden in derselben Nacht zudem ein E-Scooter und ein weiterer Altpapiercontainer angezündet.

Polizei Essen ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Feuer aus. Ob die Brände zusammenhängen, wird untersucht. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, der sollte Hinweise an die Polizei Essen geben: telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de .

