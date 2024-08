Grugapark Essen verkündet Neuerung – Besucher schauen ganz genau hin

Der Grugapark Essen kündigt eine Neuerung an, die Besucher aufmerksam werden lässt. Am Margarethensee gibt es nämlich ab jetzt einen ganz besonderen Neuzugang, über den man sich freuen kann.

+++ Duisburger werden bei diesem Anblick tieftraurig – „Hier wird nichts mehr geboten“ +++

Auf Facebook verkündet der Grugapark Essen die guten Neuigkeiten. Am Margarethensee wird es ab jetzt ein neues Essensangebot geben. Dabei handelt es sich um einen neuen Kiosk. Im Park gibt es bereits einige Kioske, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Diese bieten nämlich nicht nur leckeres Essen und Getränke an, sondern auch Sitzmöglichkeiten unter freiem Himmel. Besonders bei gutem Wetter ist dieses Angebot sehr beliebt bei den Besuchern.

Grugapark Essen: Neuer Kiosk am Margarethensee

Bei dem neuen Kiosk im Grugapark Essen handelt es sich ebenfalls um eine ganz besondere Gastronomie. Diese ist eine Fusion zwischen zwei Geschäften, die sich in Essen großer Beliebtheit erfreuen. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Café miamamia und dem Schwesterunternehmen Froberry aus Rüttenscheid. Froberry ist besonders dafür bekannt, dort leckere Bio-Frozen-Joghurt mit vielfältigen Toppings erwerben zu können.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ab sofort können Besucher des Grugapark Essen in der neuen Gastronomie am Margaretensee leckere Speisen und Getränke genießen. Unter anderem kann man dort Kaffeespezialitäten, Frozen Joghurt, italienische Gebäckspezialitäten, Stullenvariationen und Kaltgetränke erwerben. Die Getränke und das Essen kann man dann bei gutem Wetter in den bereitgestellten Liegestühlen genießen.

+++ Bochum: Beliebtes Café vor dem Aus – Inhaber ist am Ende! „Ich will hier raus“ +++

Das Essen aus dem Kiosk „miamamia x froberry am See“ wird frisch in der eigenen Produktionsstätte des Cafés in Rüttenscheid zubereitet. Der Frozen Joghurt wird sogar direkt vor Ort in einer Eismaschine hergestellt.

Besucher freuen sich über Ankündigung

Nicht nur der Grugapark Essen freut sich über den neuen Kiosk. In den Kommentaren feiern viele Besucher die Neueröffnung des Kiosks. Ein User kommentiert die Ankündigung so zum Beispiel mit der Aussage „Schön!“ Eine andere Nutzerin stellt fest: „Jetzt weiß ich, was ich dort aus der Ferne gesehen habe, sehr schön.“

Mehr Themen:

Direkt fällt in den Kommentaren auch die Frage: „Wann sind die Öffnungszeiten?“ Bei gutem Wetter hat der Kiosk täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. An Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen kann man den Kiosk sogar bis 22 Uhr besuchen. Man kann auf die neue Gastronomie im Grugapark Essen gespannt sein.