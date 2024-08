Bochum: Beliebtes Café vor dem Aus – Inhaber ist am Ende! „Ich will hier raus“

Bittere Kunde aus Bochum! In den letzten Jahren kommt es leider immer wieder vor, dass beliebte Cafés und Geschäfte aus den verschiedensten Gründen dichtmachen (müssen). Jetzt könnte es ein weiteres Café treffen, den „Papillon“ in der Alten Bahnhofstraße gegenüber am Platz am Stern gelegen. Dort steht ein Pächterwechsel bevor – doch ob der gelingt, ist ungewiss.

Wie die WAZ berichtet, sucht der Wirt jetzt per Inserat im Internet einen Nachfolger. Das ist die womöglich letzte Chance, den „Papillon“ in Bochum überhaupt noch in verantwortungsvolle Hände zu geben.

Bochum: Beliebtes Café vor dem Aus

Pächter Ikram Tiraz gegenüber der WAZ: „Es stimmt. Ich will hier raus.“ Dabei laufe der Laden nicht mal schlecht. Sechs Jahre arbeite er mit seiner Frau bereits am Stern. Doch sie wohnen in Essen, nehmen täglich einen weiten Weg auf sich. Tiraz gibt zu: „Wir sind einfach müde.“ Er ist jetzt 58 Jahre alt, seine Lebensgefährtin etwas jünger, „aber leider krank. Von daher reicht es jetzt.“

Das Pärchen hätte kaum Freizeit gehabt, den Laden meist zu zweit geschmissen – wenngleich ihre beiden Söhne immer mal wieder einspringen. Ikram Tiraz kam 1993 aus der Türkei nach Deutschland, betrieb schon zwei Restaurants in Dortmund und Essen, hat entsprechend Gastro-Erfahrung. Demnächst will er als Teilzeit-Koch arbeiten, nicht mehr die Verantwortung für einen ganzen Laden haben.

Inhaber ist am Ende! „Ich will hier raus“

Vorher will er aber einen Nachfolger für das Lokal finden, doch das ist schwer. Mit Interessenten auf sein Inserat konnte er sich nicht einigen. Er will 40.000 Euro für das Interieur. „Verhandlungsbasis. Ich lasse alles hier, auch die Elektrogeräte, und nehme nur meinen Laptop und meine Jacke“, sagt er zur WAZ.

Wie groß das Bistro ist und was Kunden zum bevorstehenden Aus von Tiraz und seiner Frau sagen, kannst du bei der WAZ nachlesen.