Essener stirbt bei dramatischem Unglück – Polizei bittet um Hilfe

Tödliches Unglück in NRW! Am Freitagvormittag, 21. April, ist ein Mann aus Essen bei einem Verkehrsunfall umgekommen. Sein Auto fuhr plötzlich in den Gegenverkehr und rammte einen Lkw. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Doch wie konnte das passieren? Um diese Frage beantworten zu können, braucht die Polizei jetzt deine Hilfe.

Essener tot nach schrecklichem Unglück

Am späten Morgen gegen 10.30 Uhr war der 72-jährige Mann aus Essen mit seinem Citroën Picasso C3 außerhalb von Velbert-Nierenhof unterwegs. Als er die Wodanstraße von Sprockhövel kommend aus hochfuhr, passierte es. Auf Höhe der Hausnummer 84 kam er plötzlich von der Fahrbahn ab – keiner weiß warum.

Der Wagen schwang nach links und krachte frontal in den Gegenverkehr. Dabei traf der Senior einen Lkw. Während der 20-jährige Fahrer einen Schock erlitt, wurde der Essener bei dem Aufprall so schlimm verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Für ihn konnten die Rettungskräfte nichts mehr tun, nur noch für den Lkw-Fahrer, den sie erstmedizinisch betreuten.

Polizei erbittet Hilfe

Die Polizei sperrte sofort die Wodanstraße ab und nahm den Unfall auf. Über Stunden ging hier gar nichts mehr, denn beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sowohl der Lkw als auch der Citroën hatten einen Totalschaden erlitten.

Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen: Wie konnte es zu diesem tragischen Unglück kommen? Um das zu klären, braucht die Polizei deine Hilfe. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang liefern können. Wenn du etwas gesehen haben solltest, dann melde dich doch bei der Polizei Velbert unter der Telefonnummer 02051 946 6110.