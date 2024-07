Essen: Leichenfund in Park! Polizei steht vor einem Rätsel

Gruselige Entdeckung in Essen! Im Stadtteil Gerschede im Nordwesten von Essen, wurde der Fund einer Leiche gemeldet. Wer der tote Mann ist und woran er starb, ist laut Polizei Essen noch völlig unklar.

Essen: Leichenfund in Parkanlage

Nach Informationen von DER WESTEN wurde der Leichnam in Essen-Gerschede an der Straße Krandicks Hang in einem Gebüsch am Rande einer Parkanlage gefunden.

Eine Sprecherin der Polizei Essen bestätigte gegenüber DER WESTEN die Meldung einer männlichen, leblosen Person, erklärte zudem: „Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.“

Essen: Kriminalpolizei ermittelt

Laut der Polizeisprecherin ist die Identität des toten Mannes noch völlig unklar, ebenso wie alle weiteren Hintergründe. Aktuell sei man noch damit beschäftigt, den Tatort zu sichern, Hinweise und Spuren zu sammeln – die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind schon in vollem Gange.

Zu Spekulationen, ob es sich bei dem Toten um eine vermisste Person handeln könnte, machte die Sprecherin ebenfalls keine Angabe.

