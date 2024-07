Urlaub in NRW endet in Tragödie – Frau stirbt auf A4-Rastplatz

Schrecklicher Unfall am Samstagvormittag (20. Juli) auf einem Rastplatz der A4 in NRW. Ein Ehepaar hatte während ihrer Urlaubsreise einen Stopp in Höhe Reichshof (Oberbergischer Kreis) eingelegt.

Auf dem Parkplatz geschah das Unglück. Für eine 85-jährige Frau sollte jede Hilfe zu spät kommen.

++ Unwetter hinterlässt in NRW-Tierheim Schneise der Verwüstung – „Mein Gott“ ++

Urlaub in NRW endet mit tödlichem Unfall

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Köln passierte es gegen 11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist die ältere Dame von einem Wohnwagengespann erfasst und vermutlich überrollt worden. Besonders tragisch: Am Steuer des Fahrzeugs saß ihr Ehemann (90).

Mehr aus der Region: Großeinsatz bei Sport-Event im Essener Grugapark ++ Zahlreiche Verletzte

Offenbar hatte seine Ehefrau hinter dem Wohnwagenanhänger gestanden, als der 90-Jährige zurücksetzte. Der Mann wählte sofort den Notruf. Rettungskräfte eilten herbei und versuchten alles, das Unfallopfer zu reanimieren – doch vergeblich.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Polizei ermittelt nach tödlichem Unglück in NRW

Während des Rettungseinsatzes kümmerten sich Notfallseelsorger um den Ehemann des Unfallopfers sowie weitere Menschen, die das Unglück mitbekommen hatten. Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet. Dazu rückten Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteam aus. Die Beamten stellten das Wohnwagengespann sicher.

Mehr Themen:

Erst am Mittwoch (17. Juni) hatte sich ein schreckliches Ereignis auf einem Rastplatz in NRW zugetragen. Auch hier war ein Ehepaar involviert. In diesem Fall handelte es sich allerdings um eine brutale Straftat. Das Ehepaar ist von bislang Unbekannten mit einem Messer attackiert worden. Beide erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei sucht noch immer nach Zeugen der Tat. Mehr dazu hier >>>