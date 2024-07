NRW: Auto geht in Flammen auf ++ Fahrer stirbt ++ Verbindung von A46 gesperrt

Dramatischer Unfall in der Nacht von Donnerstag (4. Juli) auf Freitag in NRW. Wie die Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, ist ein Auto auf einer Landesstraße (L74) in Wuppertal gegen 1.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen.

Der Wagen prallte dann mit voller Wucht gegen einen Brückenpfeiler und soll Zeugen zufolge sofort in Flammen aufgegangen sein. Für die Person hinter dem Steuer sollte jede Hilfe zu spät kommen.

NRW: Person verbrennt in Fahrzeug

Die Feuerwehr eilte noch so schnell wie möglich zum Unfallort. Doch als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen. Den Feuerwehrleuten blieb nichts mehr anderes übrig, als das Fahrzeug zu löschen und die Leiche zu bergen.

Sowohl die Identität der gestorbenen Person als auch die Ursache des Unfalls müssen noch ermittelt werden. Nach Informationen von DER WESTEN konnte die Polizei keine Bremsspuren oder andere beschädigte Fahrzeuge finden. Experten der Polizei Essen sicherten bis in die Morgenstunden Spuren am Unfallort. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse deuten nach Angaben eines Polizeisprechers auf einen Suizid hin.

Verbindung zu A46 und A535 gesperrt

Wegen der Unfallaufnahme mussten neben der L74 in Fahrtrichtung Sonnborn noch weitere Bereiche bis in die Morgenstunden gesperrt werden. So muss die Autobahnmeisterei nach dem Aufprall die Statik des betroffenen Brückenpfeilers prüfen.

Diese Bereiche blieben vorerst gesperrt:

L74 Richtung Sonnborn

Ende A535 Übergang L74

A46 Fahrtrichtung Heinsberg: Nebenfahrbahn zur L74

Sonnborner Ufer: Auffahrt L74 in Fahrtrichtung Solingen

Wann die Bereiche wieder freigegeben werden können, stand am frühen Freitagmorgen gegen 6.35 Uhr noch nicht fest.