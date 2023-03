Essen: Schlimmer Unfall! Smart-Fahrerin kommt von Straße ab und landet in Böschung ++ Stau in der Stadt

In Essen kam es am Samstag (4. März) zu einem Unfall mit erstaunlichen Bildern. Ein Smart landete bergauf in einer Böschung.

Am Steuer saß eine Frau. Bislang ist unklar, wie es zu dem Unfall auf der Velberter Straße in Essen-Werden kommen konnte. Doch auf der Straße kommt es nun zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Essen: Smart-Unfall sorgt für Stau

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, kam die Fahrerin gegen kurz vor 13 Uhr von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sie über den Gegenverkehr und landete letztendlich mit ihrem Wagen in der Böschung.

Essen: Twingo landet in der Böschung und sorgt für Stau. Foto: Justin Brosch

Die Feuerwehr musste sie aus dem Smart befreien und das Fahrzeug gegen Abrutschen sichern. Nach erstem Erkenntnisstand ist die Frau leicht verletzt, sie wurde mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Noch mehr News:

Die Velberter Straße Höhe Edeka ist aktuell nur noch einspurig befahrbar. Der Verkehr wird wechselseitig am Unfall vorbeigeführt. „Das kann aber nicht mehr lange dauern. Sobald der PKW sichergestellt ist, sollte sich der Stau auflösen“, so eine Polizeisprecherin aus Essen.