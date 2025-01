Hammer nach Weihnachtsmarkt Essen – jetzt können es alle sehen

Der Weihnachtsmarkt Essen hat im Jahr 2024 alle Rekorde gebrochen. Nach Angaben des Veranstalters (Essen Marketing) haben knapp zwei Millionen Besucher den Weg in die Innenstadt gesucht – 2023 waren es noch rund 1,5 Millionen.

Das bunte Treiben zwischen Willy-Brandt-Platz und Kennedyplatz ist zwar seit dem 23. Dezember beendet. Doch können sich die Essener schon jetzt auf das nächste Highlight in der Innenstadt freuen.

Essen: Nach dem Weihnachtsmarkt wird es sichtbar

Die Büdchen des Essener Weihnachtsmarkts waren gerade erst abgebaut, da begangen Ende Dezember auch schon die Vorbereitungen für das nächste Event auf dem Kennedyplatz. Die Rede ist vom „Essener Wintertraum“, der 2024 seine Premiere feierte.

Schon im vergangenen Jahr lockte der Nachfolger von „Essen on Ice“ Zehntausende Besucher auf die größte Eisbahn in NRW. 2025 können sich die Essener also erneut über die Schlittschuhbahn auf zwei Ebenen freuen, die durch eine 100 Meter lange Rampe miteinander verbunden sind. Wie sich das anfühlt, hat unsere Reporterin im vergangenen Jahr getestet >>>

Die Aufbauarbeiten für die Eisbahn „Essener Wintertraum“ laufen seit Ende Dezember auf Hochtouren. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Essener Wintertraum“ noch größer

Wie schon nach der ersten Auflage angekündigt, wird es 2025 eine zusätzliche Bahn zum Eisstockschießen geben. Das beliebte Familien- oder Teamevent kann also auf fünf Bahnen gleichzeitig stattfinden.

Dazu soll nach Angaben des Veranstalters auch die Eisbahn größer sein als noch im Vorjahr. Die Rede ist von zusätzlichen 200 Quadratmetern zu den vorher 2.000 Quadratmetern Eisfläche. Dafür will Veranstalter Oliver Müller das Karussell, das im letzten Jahr an der unteren Eisfläche stand, umstellen, wie er der „WAZ“ mitteilte. Demnach soll es auch Änderungen im Eingangsbereich geben, wodurch es dort weniger Staus geben soll.

Los geht es schon am 12. Januar. Bis zum 10. März können Besucher sich dann auf das große Vergnügen auf dem Eis freuen. Tickets gibt es für 9 Euro (Kinder 5 Euro). Wer online zuschlägt, spart zehn Prozent.