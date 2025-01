Essen, Duisburg und Co.: So entsorgst du deinen Weihnachtsbaum – sonst droht dir ein Bußgeld

Weihnachten ist längst vorbei, und doch ziert in einigen Wohnungen noch immer der Weihnachtsbaum. Doch spätestens im Januar wollen die Bewohner von Essen, Duisburg und anderen Pottstädten ihre alten Tannenbäume entsorgen. In den Hausmüll dürfen sie nicht rein, dann riskiert man ein dickes Bußgeld.

Wer in Essen, Duisburg, Bochum und anderen Städten im Ruhrgebiet lebt, sollte sich unbedingt merken, wann die jeweiligen Müllentsorgungsunternehmen alte Tannenbäume mitnehmen.

Essen, Duisburg und Co.: So entsorgst du deinen Weihnachtsbaum

Die oberste Regel: Ein alter Weihnachtsbaum darf niemals im Wald oder in der freien Natur abgelegt werden! Hier würde er verdorren, es würde lange dauern, bis er vollständig abgebaut wird. Außerdem handelt es sich rechtlich dann um liegengelassenen Müll – eine Ordnungswidrigkeit also, die zu einem Bußgeld führen würde. Was man aber machen kann, ist, den Tannenbaum kleinzuschneiden und auf den Kompost zu geben.

Wichtig: Laut dem „Bußgeldkatalog“ können bei mehreren falsch entsorgten Weihnachtsbäumen Bußgelder bis zu 200 Euro fällig werden!

Alternativ kann man den ausgedienten und nicht mehr geschmückten Weihnachtsbaum spenden oder recyclen, beispielsweise bei einem Zoo oder einem Reiterhof. Die Tiere spielen damit und knabbern an den Ästen. Vorher sollte man aber unbedingt klären, ob überhaupt Bedarf besteht. Auch hier ist das unerlaubte Ablegen strengstens untersagt und würde eine Strafanzeige nach sich ziehen.

Bei falscher Entsorgung droht ein Bußgeld

Städte im Ruhrgebiet bieten eine kostenfreie Alternative an, viele sogar Termine für die Abholung oder Sammelstellen für alte Tannenbäume. In Essen holt die EBE ab der zweiten Januar-Woche (ab 6. Januar) die Bäume ab, die Mitarbeiter kommen in jedem Stadtteil an einem bestimmten Abholtag vorbei. Die genauen Daten sind auf der EBE-Webseite zu sehen.

Mehr News:

Ähnlich sieht es in Bochum bei der dortigen USB, in Duisburg bei der WBD und in Gelsenkirchen (Gelsendienste) aus. Auch hier beginnen die Tannenbaum-Abholungen ab der zweiten Januar-Woche, die genauen Termine sind abhängig von der Postleitzahl und dem Stadtteil. Die Entsorgungsunternehmen empfehlen einen Blick auf ihre Webseiten, um die genauen Termine zu erfahren.