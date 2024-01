Essen: Einzigartige Eislauf-Bahn eröffnet – mit DIESEN Tipps sparst du Geld und bist der Star auf dem Eis

Der „Essener Wintertraum“ ist zurück. Seit dem 12. Januar können sich Schlittschuhfans wieder die Kufen unter die Füße schnallen und auf dem Kennedyplatz in Essen ihre Bahnen ziehen. Dafür haben sie insgesamt 2000 Quadratmeter Eisfläche auf zwei Etagen verteilt zur Verfügung – das ist bundesweit einzigartig. Ein Erfahrungsbericht.

Die Meldung zieht selbst mich nach Jahren mal wieder aufs Eis. In der Vergangenheit haben sich meine Beine immer in Wackelpudding verwandelt, sobald ich die Fläche betreten habe. Doch mit ein paar Tipps gelingt selbst Anfängern der Schritt aufs Eis. Und das ist noch lange nicht alles.

Essen: DAS musst du beim Ticket-Kauf wissen

Von sonntags bis donnerstags ist die Eislaufbahn von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag kann sogar noch zwei Stunden länger Schlittschuh gefahren werden. Interessierte haben die Möglichkeit, sowohl vor Ort an der Tageskasse als auch im Online-Shop Tickets zu erwerben. Auf der Homepage heißt es jedoch: „Wir empfehlen, Ihre Tickets im Voraus zu sichern, um sicherzustellen, dass Sie zu Ihrer bevorzugten Zeit eislaufen können.“

Erwachsene zahlen für eine Eislauf-Dauer von vier Stunden 9 Euro, während Kinder bis einschließlich 13 Jahre nur 5 Euro zahlen müssen. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich welche ausleihen für 6 Euro. Die Preise an der Tageskasse und im Online-Shop sind grundsätzlich gleich, nur online bekommen Kunden noch einen Zehn-Prozent-Rabatt. Allerdings: Wirklich Geld sparen tun sie nicht. Denn in der Endabrechnung werden dir Vorverkaufsgebühren, die sich nach dem Endpreis prozentual ermitteln lassen, berechnet.

Der Essener Wintertraum ist wieder eröffnet. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Bei genanntem Beispiel müsstest du demnach 16,23 Euro online zahlen, während du an der Tageskasse nur 15 Euro zahlst. Dafür gehst du das Risiko ein, dass die Eislaufbahn zu deiner präferierten Zeit so voll ist, dass du kein Ticket mehr bekommst. Ein paar Euro sparen kannst du dagegen in den Stunden zwischen 11 und 14 Uhr. Da kostet eine Karte nur 2,50 Euro. Ein weiterer Vorteil: Zu dieser Uhrzeit ist die Bahn noch verhältnismäßig leer.

Experten-Tipps für Anfänger

Für Anfänger wie mich optimal. Als ich am Mittwoch (17. Januar) gegen 11:30 Uhr meine ersten tapsigen Schritte auf die Eisfläche wage, taste ich mich langsam mit den Händen an der Bande entlang. Mit der Zeit finden auch einige Kinder den Weg auf die Eisbahnfläche, ihnen stehen für den Anfang Eislaufhilfen zur Verfügung. Diese Blöße will ich mir jedoch nicht geben und frage deshalb bei Aufsichts-Mitarbeiter Tobias Böhm nach. Seine Empfehlung: „Der wichtigste Tipp ist, nicht zu steif auf dem Eis zu stehen und stattdessen etwas in die Hocke zu gehen und den Oberkörper immer nach vorne lehnen. Und Handschuhe sind ein Must-Have, damit die Hände bei einem Fall gut geschützt sind.“

Ich versuche natürlich, die Tipps sofort in die Tat umzusetzen. Nach ein paar Minuten wage ich mich auch ein paar Meter weg von der Bande. Doch meine ganze Konzentration liegt auf mir und der Angst hinzufallen, sodass ich nur hoffen kann, dass meine Umgebung schon aufpasst. Denn Bremsen klappt nur sehr zaghaft. Ich bin tatsächlich froh, dass die Eisbahn zu dieser Zeit noch recht überschaubar gefüllt ist, denn so mancher Profi rauscht zum Teil schon in einem gehörigen Tempo an mir vorbei. „Für Anfänger ist die beste Zeit wirklich montags bis mittwochs gegen Mittag. Ab 17 Uhr wird es voll“, so der Hinweis von Tobias Böhm.

Die Eis-Aufsichten sind immer zu zweit auf der Fläche und sollen für die Sicherheit der kleinen und großen Eistänzer sorgen. Am besten erkennt man sie an den schwarzen Jacken mit dem weißen „Visit-Essen“-Logo auf dem Rücken. Natürlich achten sie neben der Sicherheit auch darauf, dass die Regeln eingehalten werden. „Macht uns keine Löcher ins Eis. Kanadier, sprich mit der Hacke unters Eis hauen, ist verboten. Essen, trinken sowie rauchen ist auf dem Eis ebenfalls nicht gestattet. Und achtet bitte darauf, nicht zu schnell und immer im Kreis zu fahren, wenn es voll ist“, erklärt Böhm.

Je mehr Personen auf dem Eis sind, desto schneller bekommt die Fläche natürlich auch kleine Rinnen und Unebenheiten. Die können schonmal für Anfänger zur Stolperfalle werden. Doch die Mitarbeiter fahren drei bis vier Mal mit der Eismaschine über das Eis, um die Fahrbahn wieder auf Stand zu bringen.

Wie auf dem Weihnachtsmarkt

Wer die volle Eislauf-Zeit nutzt, kann danach eine kleine Stärkung gebrauchen. In der Eis-Lounge kann sich aufgewärmt und nebenbei ein Stück Kuchen gegessen werden. Aber auch draußen sorgen Essens- und Getränkestände für das leibliche Wohl und verspätete Weihnachtsstimmung. Denn während die Weihnachtsmärkte wieder geschlossen sind, kann hier noch für 4,50 Euro (plus 2,50 Euro Pfand) ein roter oder weißer Glühwein gekauft werden. Meine Wahl fällt jedoch auf eine Tasse heißen Kakao. Allerdings trifft das Getränk nicht ganz meinen Geschmack. Wer Kakao mit hohem Kakao-Anteil und wenig Milch mag, der kann sich freuen. Und ein paar warme Muzen (frittiertes Gebäck) für den Rückweg dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Übrigens noch ein kleiner Spar-Tipp am Rande: Wer seine Wertsachen oder Kleidung während der Eislaufzeit sicher verstauen will, kann die Schließfächer nutzen. Kunden können 1 oder 2 Euro in die Geldkassette schmeißen. Doch Vorsicht: Das Geld ist danach weg! Also hab‘ lieber 1 Euro parat.