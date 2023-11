Essen: Weihnachtsmarkt-Hammer auf der Margaretenhöhe – endlich ist es so weit

Der Wunsch der Essener wurde endlich erhört!

+++ Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Das gab es noch nie – neues Angebot +++

Dieses Jahr wird der Weihnachtsmarkt auf der Margaretenhöhe noch größer und bunter werden als bisher. Das verspricht zumindest der Veranstalter und hat gleich große Neuigkeiten für die Besucher in Essen, wie die „WAZ“ berichtet.

Essen: Weihnachtsmarkt wird größer

Mehr Stände auf dem Marktplatz – und noch viel wichtiger: Der Weihnachtsmarkt auf der Margaretenhöhe soll in diesem Jahr sogar länger bestehen bleiben als bisher! Bei diesen Neuigkeiten können die Einwohner in diesem Jahr nur jubeln.

Schon jetzt haben sich mehr Menschen für die Stände angemeldet als in den letzten Jahren, sagt die Bürgerschaft, die den Markt veranstaltet. „Wir haben eine deutlich höhere Anmeldequote als sonst“, freut sich Christian Henkes, Vorsitzender der Bürgerschaft. Statt der bisher üblichen 30 seien bereits 40 Händler eingeplant.

Essen: Dann öffnet der Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt soll schon am ersten Advent eröffnen und dann über zwei Tage gehen. Die Öffnungszeiten am ersten Dezember-Wochenende vom 2. bis 3. Dezember sind immer von 10 bis 18 Uhr.

Sowohl die Händler als auch ehrenamtliche Helfer hatten vermehrt darum gebeten, dass der Weihnachtsmarkt länger als einen Tag gehen soll. „Für die Helfer sind Organisation und Aufbau mit sehr viel Arbeit verbunden, sodass sich das für zwei Tage auf jeden Fall besser lohnt“, erklärt der Vorsitzende die Entscheidung.

Worauf du dich noch freuen kannst

In diesem Jahr kannst du dich also einen Tag länger auf dem Marktplatz auf der Margaretenhöhe austoben und dort Selbstgebasteltes, Deko, Malereien, Handarbeiten und Weihnachtliches nach Lust und Laune shoppen – und das Ganze im familiären, kleineren Ambiente als in der Innenstadt.

„Ganz bewusst halten wir die Profihändler dort heraus“, erzählt Henkes und verspricht den Besuchern 2023 noch mehr Vielfalt als bisher. Aber auch auf Altbekanntes wie Glühwein, Grünkohl mit Mettwurst und Co. sollen sie natürlich nicht verzichten müssen bei der diesjährigen Ausgabe des Weihnachtsmarktes der Bürgerschaft.

