Essen: Endlich! Beliebtes Wahrzeichen öffnet wieder

Essen. Die Zeiten der Corona-Notbremse in Essen sind schon bald Geschichte.

Bereits am Freitag treten erste Lockerungen in Essen in Kraft, unter anderem dürfen Hungrige wieder in der Außengastro speisen. Und schon wenige Tage später öffnet endlich wieder ein beliebtes Wahrzeichen seine Pforten für Gäste!

Essen: Beliebtes Wahrzeichen öffnet wieder – das kannst du dort sehen

Wer Kultur und Natur kombinieren will, der ist dort bestens aufgehoben. Ab Dienstag (25. Mai) lassen die Mitarbeiter endlich wieder Besucher in die Villa Hügel und den zugehörigen weitläufigen Park unweit des Baldeneysees.

Essen: Eine beliebte Sehenswürdigkeit öffnet wieder. Foto: IMAGO / Michael Kneffel

Vor Ort kannst du nicht nur die historische Krupp-Villa kennenlernen, sondern auch einen Spaziergang im Park machen und Kunst genießen. Die Martin Kippenberger-Ausstellung, die dort eigentlich schon ausgelaufen wäre, wurde jetzt bis zum 4. Juli verlängert.

+++ Essen: Rüttenscheider Arzt soll Impfungen gegen Zahlung anbieten – jetzt ermittelt die Polizei +++

Essen: Das kannst du derzeit in der Villa bestaunen

Sie trägt den Titel „Vergessene Einrichtungsprobleme in der Villa Hügel“. Die Bücher und Buchobjekte des Künstlers bezeichnet die Krupp-Stiftung als „experimentelle und oft provokative Kunstwerke“.

----------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

----------------------------

„Ausgestellt in der historischen Bibliothek der Villa Hügel stehen sie in wirkungsvollem Kontrast zu den klassischen Buchbeständen der Familie Krupp“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung weiter. Die Ausstellung nimmt vor allem die Selbstinszenierung des Künstlers und seine Stellung bei seinen Kollegen in den Blick.

Essen: Blick in die Kippenberger-Ausstellung in der Villa Hügel. Foto: Krupp-Stiftung / Foto: Peter Gwiazda

Gezeigt werden rund 120 Künstlerbücher und 100 Plakate aus der Sammlung des Museum Folkwang sowie zwei Installationen aus Privatbesitz.

++ Essen: Archäologen machen sensationellen Fund – er ist gerade mal acht Zentimeter groß ++

Das ist für deinen Besuch in der Villa Hügel in Essen notwendig

„Mit der jetzt vereinbarten Verlängerung hoffen wir, dass möglichst viele Interessierte die Künstlerbücher und Plakate von Martin Kippenberger vor Ort sehen können“, freut sich Dr. Ute Kleinmann von der Kulturstiftung Ruhr.

----------------------------

Mehr Themen aus Essen:

Essen: Notbremse außer Kraft! DIESE Lockerungen kommen jetzt endlich

Essen: Mann sieht seltsames Verkehrsschild – und wundert sich, was es bedeuten könnte

Essen: Zum perfekt Zeitpunkt – DIESEN Italiener gibt es jetzt in Rüttenscheid

----------------------------

Wenn du die Verlängerung für einen Besuch nutzen willst, musst du vorab ein Zeitfenster-Ticket buchen und deine Kontaktdaten angeben. Die Vorlage eines Schnelltests ist nicht mehr erforderlich, geben die Verantwortlichen bekannt.

Die Villa Hügel in Essen. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Das Kleine Haus mit der Historischen Ausstellung Krupp bleibt allerdings vorerst geschlossen. Wer schon vor Ausstellungsbesuch tiefer eintauchen möchte, der kann die digitalen Angebote auf der Website der Villa Hügel nutzen. Dort findest du digitale Kurzführungen und Soundführungen. (vh)