Essen: Archäologen machen unglaublichen Fund – er ist gerade mal acht Zentimeter groß

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen. Mit diesem historischen Fund hätten die Archäologen in Essen nicht gerechnet!

Die Burganlage in Burgaltendorf in Essen gilt als eine der bedeutendsten der Stadt. Jetzt fanden Archäologen in der Umgebung weitere Hinweise auf das frühe Leben vor Ort – sie lassen sich bis auf die Jungsteinzeit (9.500 bis 1.900 v. Chr.) zurückdatieren!

In Essen machten Archäologen einen historischen Fund, der frühes Leben an der Ruhr belegt. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Essen: Funde aus der Steinzeit bei Burgaltendorf entdeckt

Wie die Stadt Essen mitteilte, wurden in der weiteren Umgebung der Burg Gegenstände gefunden, die offenbar aus der Jungsteinzeit stammen.

In Essen haben Archäologen einen besonderen Fund gemacht. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

--------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

--------------------------

So stießen Archäologen auf eine dreieinhalb Zentimeter lange Spitze und eine etwa acht Zentimeter lange Klinge aus Feuerstein.

Die gefundene Klinge aus Feuerstein ist über 5.000 Jahre alt. Foto: Dr. Detlef Hopp / Stadt Essen

Funde dieser Art sind in Burgaltendorf bisher sehr selten – zeigen aber, dass bereits zur Jungsteinzeit, also vor über 5.000 Jahren, Menschen an der Ruhr dauerhaft siedelten.

Essen: Nahe der Burg in Burgaltendorf machten Archäologen einen historischen Fund. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Die Burg in Burgaltendorf selbst wurde laut Überlieferung übrigens in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gebaut. Sie war damit aber nicht der Anfang der Besiedlung im Stadtteil von Essen. In einer Urkunde von 1166 wird zum Beispiel eine „Villa Aldendorpe“ genannt.

-------------

Mehr News aus Essen:

-----------------

Einen außergewöhnlichen Fund machte auch ein Mann an einem Strand. Was er Mysteriöses entdeckte, kannst du >>>hier lesen.

Essen: Mysteriöses Verkehrsschild gibt Rätsel auf

Einen seltsamen Fund machte auch ein Mann an der Keplerstraße. Dort fand er ein Verkehrsschild, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Auch dessen Bedeutung war ihm vollkommen unbekannt. Was sich hinter dem rätselhaften Hinweisschild verbirgt, erfährst du hier>>>

Essen: Notbremse außer Kraft

Der Inzidenzwert von Essen ist nun fünf Werktage in Folge unter 100 gefallen. Damit fällt nicht nur die Notbremse weg, die Ruhrmetropole bekommt auch einige Lockerungen. Welche das sind, liest du hier >>>

Primark in Essen: Irre Szenen vor dem Modehaus!

Vor der Primark-Filiale an der Kettwiger Straße kam es zu unglaublichen Szenen. Eine riesige Schlange an Menschen war vor dem Modemarkt zu sehen. Was den Menschenauflauf ausgelöst hat, erfährst du hier>>>