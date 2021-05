Essen: Zum perfekt Zeitpunkt – DIESEN Italiener gibt es jetzt in Rüttenscheid

Essen. Darauf haben auch die Menschen aus Essen gewartet – die Außengastro in NRW kann aller Voraussicht nach bald ihre Türen wieder öffnen. In Essen-Rüttenscheid öffnet passend dazu ein neues Lokal.

Ab Samstag hast du noch eine Möglichkeit mehr, beim Italiener zu speisen. Denn an dem Tag öffnet ein Lokal in Essen, das du vielleicht schon aus anderen Städten kennst.

Essen: In Rüttenscheid gibts bald noch mehr Pizza, Pasta und co.

Der Zeitpunkt der Neueröffnung könnte kaum besser gewählt sein: Die Chancen stehen gut, dass die Außengastro in Essen an diesem Tag wieder öffnet. Das heißt, dass die Pizza endlich wieder frisch auf den Tisch kommt, gemeinsam mit einem kühlen Bier oder einem leckeren Glas Wein.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Wem das aktuelle Wetter zu kalt oder zu regnerisch ist, der macht es sich unterm Schirm in der Nähe eines Heizpilzes bequem. Man habe vorgesorgt, versprechen die Betreiber.

Nicht nur in Sachen Bequemlichkeit, sondern auch für hungrige Mägen. „Die Öfen werden angeheizt“, kündigen sie schon jetzt in einem Instagram-Post an.

Denn das neue Lokal „60 Seconds to Napoli“ will ab Freitag auch in Essen durchstarten. Bislang gibt es bereits Restaurants in Dortmund und Leipzig.

Auf der Karte stehen klassische Pizzasorten wie Margherita oder Thunfisch, aber auch ausgefallene Kreationen.

Essen: Bei „60 Seconds to Napoli“ gibt es auch extravagante Pizzavariationen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Außerdem bieten die Pizzabäcker wechselnde Specials an, im Mai und Juni unter anderem die „Vegan Avo Deluxe“ mit Bärlauchpesto, veganer Mozzarella, Avocado, grünem Spargel, Sesam und Kresse.

Essen: Hier findest du den neuen Italiener

Du willst dir selbst ein Bild machen? „60 Seconds to Napoli“ öffnet von Sonntag bis Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 23 Uhr, freitags und samstags jeweils eine Stunde länger.

Für jeden Gast gilt: „Wir benötigen von euch einen gültigen Schnelltest oder ihr macht einen Selbsttest bei uns vor Ort im Laden. Solltet ihr keinen dabei haben, könnt ihr auch diesen bei uns erwerben. Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Test.“

Wer doch lieber weiterhin seine Pizza mit nach Hause nehmen möchte, kann sie auch vor Ort an der Rüttenscheider Straße 199 in Essen abholen. (vh)

