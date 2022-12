Essen: 16-Jähriger übel zugerichtet! Jugendliche filmen brutale Attacke

Grauenhafte Gewalt-Tat in Essen! Ein 16-Jähriger wurde von einem 18 Jahre alten Mann brutal zusammengeschlagen. Immer wieder trat und schlug er auf sein Opfer ein. Mehrere weitere Jugendliche beobachteten dir grausame Tat.

Doch damit nicht genug: Die Schaulustigen filmten die Aktion sogar noch. Doch das Video kam nun in die Hände der Polizei. Die Aufnahmen zeigen schockierende Details der Prügel-Attacke.

Essen: Jugendliche filmen Gewalttat

Am Morgen des 16. Dezembers übermittelte eine Frau aus Rösrath dem Kriminalkommissariat 33 das Video. Wie das Videomaterial in ihren Besitz kam, wird in der Pressemitteilung der Polizei nicht bekannt gegeben. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Angreifer dem 16-Jährigen mehrfach gegen den Kopf tritt und schlägt.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Selbst als dieser schon am Boden liegt, tritt der 18-Jährige ihm noch mit offensichtlicher Wucht gegen den Kopf. Beim Vorspulen ist zu sehen, wie der Täter später noch versucht, dem Jugendlichen in den Oberschenkel zu stechen. Drei junge Teenagerinnen, alle im Alter von 16 Jahren, standen drumherum und filmten die Tat mit ihrem Handy. Auf die Idee einzugreifen, kamen sie offensichtlich nicht.

Die Beteiligten, die auf dem Video zu sehen waren, sowie Tatort und -zeit waren zunächst unbekannt. Doch durch intensive Ermittlungen konnten die Beamten den 18-jährigen Tatverdächtigen und das Opfer noch am selben Tag identifizieren und ausfindig machen. Dabei stellte sich heraus, dass das Gewaltpotenzial des 18-Jährigen bekannt ist. Bereits im Vorjahr trat er wegen einer ähnlichen Tat in Erscheinung. Er wurde bereits festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.