Essen: Nach tödlicher Gewalt-Attacke nähe Mupa – Polizei sucht nach DIESEN 4 Frauen

Während im Februar 2024 die einen in der bekannten Essener Diskothek „Mupa“ noch den Tanzbereich unsicher machten, andere langsam aber sicher nach einer wilden Partynacht den Heimweg aufsuchten, passierte nicht unweit davon eine schreckliche Gewalttat.

Es war der 17. Februar als ein 32-jähriger Mann in der Essener Innenstadt nach einem Streit gewalttätig niedergeschlagen wurde. Ein Ersthelfer versuchte noch alles, um das Opfer zu reanimieren, doch er verstarb kurz darauf. Um den Tathergang vollständig aufklären zu können, sucht die Polizei dringend nach vier Frauen, die alles gesehen haben sollen.

Essen: 32-Jähriger nach Streit brutal getötet

Als die Einsatzkräfte der Polizei gegen 2 Uhr am Tatort in der Kettwiger Straße ankamen, lag das Opfer bewusstlos am Boden. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlag der 32-Jährige seinen Verletzungen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden ein 25 Jahre alter Mann und ein 29-Jähriger festgenommen.

Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Beschuldigte dem Mann mit einer Glasflasche gegen den Kopf gehauen haben. Daraufhin fiel der 32-Jährige bewusstlos zu Boden.

Polizei sucht DIESE vier Frauen

Doch um den Tathergang komplett nachvollziehen zu können, sind die Beamten auf Zeugenaussagen angewiesen. Zwei Zeugenaufrufe verliefen ins Leere, deshalb startet die Polizei Essen einen weiteren Versuch. Und dieses Mal suchen die Beamten nach vier konkreten Frauen.

Die Auswertung von einigen Kamera-Aufnahmen hat gezeigt, dass die Frauen die Tat gesehen haben müssen. Da sich bislang niemand freiwillig bei der Polizei gemeldet hat, werden nun die Bilder der potenziellen Zeuginnen veröffentlicht (hier geht es zu den Fahndungsfotos). Erneut mit der Bitte, dass die betroffenen Frauen oder Personen, die sie wiedererkennen, sich bitte unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen melden.