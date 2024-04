Dortmund: Obdachloser am Hafen getötet! Alter der Verdächtigen macht sprachlos

Schrecklicher Vorfall in Dortmund! Ein Streit am Hafen endete für einen Mann tödlich.

Bei einem Streit im Dortmunder Hafen ist am Donnerstag (4. April) eine Mann „nach einer Gewaltanwendung“ gestorben, wie es von der Polizei und der Staatsanwaltschaft Dortmund heißt. Mittlerweile konnte das Opfer identifiziert werden. Es handelt sich um einen Mann, der nach Angaben der Polizei zuletzt keinen bekannten Wohnsitz hatte.

Am Hafen in Dortmund wurde ein Mensch getötet. Foto: Justin Brosch

Dortmund: Zeugen wählten den Notruf

Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung zwischen dem Obdachlosen und einer Gruppe gegen 18.30 Uhr – und verständigten sofort die Polizei! Vier Personen flüchteten. Die Polizei konnte sie kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Sie wurden in Polizeigewahrsam eingeliefert und identifiziert.

Am Tag nach der Tat teilte die Polizei Dortmund mit, dass es sich um zwei strafunmündige Kinder sowie zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren handelt. Die beiden Kinder konnten die Polizeiwache nach ihrer Befragung verlassen. „Die beiden Jugendlichen lassen sich anwaltlich vertreten und sollen im Laufe des Tages noch vernommen werden“, erklärte die Polizei am Freitag. Danach soll entschieden werden, ob sie dem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizei-Hund findet Tatmesser

„Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die vier Festgenommenen zufällig am Hafen auf das Opfer trafen“, so die Polizei. Ein mögliches Tatmesser sei von einem Diensthund in der Nähe des Tatorts gefunden worden.

Bis in die späten Abendstunden sicherte die Kriminalpolizei nach weiteren Spuren am Tatort. Dabei kamen unter anderem Taucher im Hafenbecken zum Einsatz. Wie die „Bild“ und die „Ruhrnachrichten“ berichten, wurde das Opfer reanimiert – vergeblich!