Essen: VW baut Unfall – auf einmal steigen 10 (!) Leute aus und machen sich aus dem Staub

Irre Szenen auf einer Kreuzung in Essen am Mittwochnachmittag (30. November). So wollte ein Mann (48) gegen 16.45 Uhr mit seinem Opel Corsa über die Straße „Am Zehnthof“ in Richtung Kray fahren. Doch auf der Kreuzung mit der Schönscheidtstraße war seine Fahrt abrupt beendet.

Denn plötzlich kam ein VW Bulli T6 aus der Schönscheidtsraße angeschossen. Der Fahrer des Wagens hatte ersten Ermittlungen der Polizei Essen zufolge eine rote Ampel überfahren und krachte in das Auto des 48-Jährigen hinein. Nach dem Unfall ging es plötzlich zu wie in einem Taubenschlag.

Essen: Fast ein dutzend Insassen auf der Flucht

Zeugen zufolge stiegen nach der Kollision acht bis zehn Insassen aus dem blauen VW-Transporter aus. Ohne zu zögern machten sich alle aus dem Staub. Demnach rannte die Meute zu Fuß Richtung Frillendorfer Straße davon. Als die Polizei Essen am Einsatzort ankam, waren die Unfallbeteiligten aus dem VW bereits über alle Berge. Keiner der Beteiligten ist seitdem aufgetaucht.

Bei den flüchtigen Insassen handelt es sich Zeugenangaben zufolge um mehrere junge Männer und Frauen. Sie sollen allesamt zwischen 14 und 18 Jahren alt gewesen sein. Nur der Fahrer wurde auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll er eine gelbe Sicherheitsjacke mit zwei silbernen Streifen am Rücken sowie eine schwarze Hose getragen haben.

Schwerer Verdacht nach Unfall in Essen

Die Polizei Essen muss nun die Hintergründe des Unfalls ermitteln. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der VW-Bulli vor dem Unfall möglicherweise gestohlen wurde. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Verdachts des Fahrzeug-Diebstahls sowie der Fahrerflucht.

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu den flüchtigen Personen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer: 0201/829-0.