Essen: Verletzte bei Unfall in Frillendorf – Achtung, Autoteile auf der Fahrbahn!

Am Freitagnachmittag kam es in Essen zu einem Unfall.

Essen. Unfall in Essen-Frillendorf!

Am späten Freitagnachmittag sind in Essen in der Straße „Am Schacht Hubert“ drei Autos an einem Unfall beteiligt gewesen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Essen: Unfall in Frillendorf – drei Autos beteiligt

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, steht laut Angaben einer Polizeisprecherin derzeit noch nicht fest. Ein Auto drehte sich durch den Zusammenstoß und stand anschließend quer zur Fahrtrichtung auf der Straße.

Die Motorhaube des Wagens wurde stark eingedellt, die Stoßstange verbogen. Mehrere Kleinteile, die sich durch den Zusammenprall von dem Auto lösten, lagen anschließend auf Gehweg und teilweise auf der Fahrbahn verstreut.

Nach Informationen, die Der Westen vorliegen, wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt. Die Polizeisprecherin konnte am Abend noch keine genauen Informationen geben.

Sicher ist, dass ein Notarzt vor Ort behandelt. Auch ein Rettungswagen ist im Einsatz.

Die Polizei hat eine Fahrbahn der Straße „Am Schacht Hubert“ für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt, auf dem zweiten Streifen können Autos weiterhin passieren. (vh)