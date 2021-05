Essen: Schlimmer Unfall! Mann kracht mit Pkw gegen Ampel – war dieser irre Zufall seine große Rettung?

Essen: Glück im Unglück hatte ein Mann, als er in voller Fahrt in eine Ampel fuhr.

Essen. In Essen kam es am Freitagmorgen an einer viel befahrenen Kreuzung zu einem schlimmen Verkehrsunfall. Zwei Autos fuhren in voller Fahrt ineinander.

Bei dem Zusammenstoß wurde ein Mann aus Essen schwer verletzt. Durch einen Zufall blieb ihm jedoch Schlimmeres erspart.

Essen: Mann wird bei Unfall verletzt - nur Zufall verhindert Schlimmeres

An der Kreuzung Altenessener Straße Ecke Heßlerstraße wollte eine 58 Jahre alte Volvo-Fahrerin am Freitagmorgen auf die Heßlerstraße abbiegen.

Dabei fuhr sie aus noch ungeklärter Ursache in einen VW Passat mit einem ebenfalls 58 Jahre alten Mann am Steuer, der ihr auf der Gegenfahrbahn entgegenkam.

Essen: Fahrer fährt durch Aufprall mit anderem Auto gegen Ampel

Durch den Aufprall wurde der Passat mit der Beifahrerseite gegen eine im Kreuzungsbereich stehende Ampel geschleudert. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Da durch den Zusammenstoß beide Vordertüren des Passats erheblich deformiert wurden, gelang es zunächst nicht den Mann aus seinem Wagen zu holen.

Essen: Zufällig ist ein Notarzt direkt vor Ort

Daraufhin übernahm ein Notarzt, der - wie es der Zufall wollte - in dem durch den Zusammenprall entstandenen Rückstau mit seinem Privatauto stand, die Erstversorgung.

Kurzerhand nahm er den Erste-Hilfe-Kasten aus seinem Wagen und versorgte den Mann solange, bis Rettungskräfte eintrafen, in dem ramponierten Auto.

Essen: Mann wird noch im Auto erstversorgt

Die anschließend herbeigerufene Feuerwehr konnte den verletzten Fahrer befreien, der anschließend von einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Die Volvo-Fahrerin blieb während des Unfalls unverletzt. Durch die Rettungsaktion kam es eine Zeit lang zu einer Stauung des Verkehrs. (kk)