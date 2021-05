Essen: In der S9 wurde es am Donnerstagabend für einen Mann sehr eng. Er brach zusammen und hörte auf ztu atmen. (Symbolbild)

Essen: Schreckliche Szenen in der S9! Bahnfahrer bricht zusammen – Rettungskräfte sorgen für ein Wunder

Essen. Da hatte ein Mann aus Essen noch einmal im Glück!

Am Donnerstagabend brach der Mann auf seinem Weg zurück nach Essen am Hauptbahnhof Recklinghausen zusammen. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich gerade in der S9.

Essen: Mann bricht in S9 zusammen und atmet nicht mehr

Bahnmitarbeiter fanden den Mann, der nur noch schwer atmen konnte und auch kurze Zeit später das Bewusstsein verlor. Geistesgegenwärtig riefen sie den Notruf.

Als der Notarzt kurze Zeit später eintraf, atmete der Essener bereits nicht mehr. Auch ein Puls war nicht mehr zu fühlen.

Essen: Rettungskräften gelingt noch die Wiederbelebung

Daraufhin begannen die Rettungskräfte vor Ort umgehend mit der Reanimation. Über mehrere Minuten dauerten die Wiederbelebungsmaßnahmen an dem Mann an.

Letzten Endes gelang es dem Notarzt jedoch den Essener zu stabilisieren. Anschließend wurde er in ein Recklinghäuser Krankenhaus gebracht. (kk)