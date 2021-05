Essen und Oberhausen betroffen: NRW-Bahnlinie fällt tagelang aus – hier alle Infos

In Essen und Oberhausen fällt eine ganze Woche eine wichtige Pendlerstrecke aus. (Symbolbild)

Geduldsprobe für alle Pendler in Essen und Oberhausen!

Gleich für eine ganze Woche fällt eine wichtige Bahnlinie, die durch Essen und Oberhausen fährt, aus. Der Grund: Bauarbeiten.

Essen und Oberhausen müssen eine Woche auf wichtige Bahnlinie verzichten

Zwischen dem 24. und dem 28. Mai kommt es zwischen Dinslaken und Voerde wegen Arbeiten an der Bahnstrecke zu einer Streckensperrung. Das hat vor allem Auswirkungen auf den RE49, der normalerweise in Essen und Oberhausen enthält.

Denn in der Zeit der Bauarbeiten entfallen alle Fahrten der Verbindung zwischen Oberhausen und Wesel, wie das Unternehmen Abellio mitteilt.

Zwischen Essen und Oberhausen kein Schienenersatzverkehr

Und es kommt noch bitterer für Pendler: Denn Abellio wird für die Linie keinen eigenen Schienenersatzverkehr anbieten.

Pendler zwischen Essen und Oberhausen werden stattdessen gebeten, den durch die Brückenschäden in Mülheim bereits eingerichteten Schnellbus mitzubenutzen. Menschen, die von Oberhausen nach Wesel fahren wollen, sollen stattdessen einfach auf die Linie RE19 umsteigen.

Essen und Oberhausen betroffen: Linie fällt an einem Tag auch darüber hinaus aus

Die schlechten Nachrichten in Bezug auf den RE49 nehmen aber kein Ende: Am Dienstag, 25. Mai, wird es auf der Strecke an anderer Stelle eine weitere Baumaßnahme geben.

Dadurch fallen die Züge der Linie an diesem Tag zusätzlich noch bis Essen-Steele aus. (kk)