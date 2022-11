Essen: Irre! HIER öffnet am Donnerstag schon einer der ersten Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet

Eigentlich ist es erst Anfang November – doch beim Blick in die Supermarkt-Regale könnte man meinen, dass schon wieder Weihnachten ist. Doch nicht nur dort kommen Weihnachtsfans jetzt schon auf ihre Kosten. In Essen wird es nun in einem Stadtteil ebenfalls sehr weihnachtlich.

Dort eröffnet am 3. November nämlich bereits ein Weihnachtsmarkt. Es ist einer der Ersten im Ruhrgebiet. Weihnachtsfans können in Essen also schon ihrer Leidenschaft nachgehen.

Erster Weihnachtsmarkt in Essen eröffnet

Es ist der 46. Steeler Weihnachtsmarkt, der am Donnerstag (3. November) eröffnet wird. Hier werden unterschiedlichste Dinge angeboten. Klassische Weihnachtsfans kommen bei den Verkaufsstanden, Essen und Glühwein auf ihre Kosten. Auch für die Unterhaltung der Besucher ist gesorgt, denn es gibt unter anderem eine Bühne für Schlager-Konzerte.

Das Bühnenprogram soll die Besucher in gute Stimmung versetzen. Täglich wird ihnen etwas geboten. Einige bekannte Schlagersänger werden in Steele am Start sein. Mit von der Partie sind: Bernhard Brink, Anna-Maria Zimmermann, Olaf Henning, Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Norman Langen, Sonia Liebing, de Räuber, Christin Stark, Mike Leon Grosh und Markus Becker..

In Essen-Steele ist jetzt schon Weihnachten

In diesem Jahr gibt es zusätzlich auch noch eine neue Attraktion: Ein Eisenbahndorf. Dort darf natürlich auch ein Weihnachtsexpress nicht fehlen. Dafür kommt extra eine Dampflok aus dem Jahr 1882 in die Ruhrgebiets-Stadt. Für die Attraktion müssen sogar schienen verlegt werden.

Weitere News:

Auch eine die 15 Meter hohe, drehende Tanne können die Anwesenden in diesem Jahr wieder bestaunen. Gegen eine Spende spielt sie Weihnachtslieder. Außerdem wird der Weihnachtsmann wieder mit einem Helikopter nach Essen eingeflogen. Der Weihnachtsmarkt in Steele wird bis zum 30. Dezember offen sein. Werkstags von 11.00 bis 20.00 Uhr, sonntags von 13.00 bis 20.00 Uhr können Besucher sich hier tummeln. Vom 24. bis 26. Dezember hat er geschlossen.