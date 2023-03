Essen: Stadt warnt alle Autofahrer – „Große Gefahr“

Aktuell sollten Autofahrer in Essen besonders vorsichtig unterwegs sein. Sonst könnten sie noch Gefahr laufen, viele Leben zu riskieren. Besonders in den dunklen Abendstunden und bei Regen sind die Sichtverhältnisse schlecht und Autofahrer haben die Straßen nicht mehr gut im Blick.

+++ Bahn in NRW: Verdi-Streikwelle rollt – DAS könnte die Lage jetzt noch verschlimmern +++

Darunter leiden ganz besonders die kleineren Lebewesen in Essen. Vor allem in den nächsten Wochen sind wieder Amphibien in den Waldgebieten, aber auch zwischenzeitlich auf den Straßen unterwegs. Und diese brauchen unseren Schutz und unsere Aufmerksamkeit.

+++ Essen: Große Veränderung in der City steht bevor – Anwohner besorgt: „Wird immer hässlicher“ +++

Essen: Stadt warnt vor Krötenwanderung

Von jetzt an bis Mitte April treten viele Amphibien wieder ihre alljährliche Wanderung von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern an. Auf dem Weg zu ihren Tümpeln, Teichen oder Weihern müssen sie auch immer wieder Straßen kreuzen – „eine große Gefahr für die Tiere“, wie die Stadt Essen betont.

+++ Essen: Korea-Sekte breitet sich aus – was sie brandgefährlich macht +++

Deshalb sollten Autofahrer in der Zeit besonders vorsichtig fahren und Rücksicht auf die Tiere nehmen. Alle Amphibienarten sind nach dem Gesetz geschützt, seltenere Arten sogar besonders. Sie sind zudem Bioindikatoren wie Pflanzen – wo viele Kröten sind, bleiben auch die Lebensräume intakt. Neben dem Straßenverkehr sind sie auch aufgrund des Klimawandels und durch Krankheiten gefährdet.

Diese Amphibien leben noch in Essen:

Häufig: Erdkröte, Grasfrosch, Teich- und Bergmolch

Selten: Geburtshelferkröte, Kammmolch, Kreuzkröte (gefährdet)

Auch der Feuersalamander ist noch in einigen Bachtälern heimisch

Hier sind die Amphibien unterwegs

Zu den Gebieten in der Stadt, durch die die Tiere auf ihrer Reise kommen, gehören Heisingen, Bergerhausen, Rellinghausen, Stadtwald, Schuir, Werden, Fischlaken, Heidhausen, Kettwig und Burgaltendorf. Das heißt jedoch nicht, dass auch an anderer Stelle vereinzelt Kröten, Frösche oder auch Salamander unterwegs sein können.

Mehr Nachrichten:

Der Naturschutzbund und freiwillige Helfer haben deshalb bereits mobile Fangzäune aufgebaut und Leitsysteme installiert, um die Tiere sicher auf die andere Straßenseite zu geleiten und tragen diese sogar selbstständig rüber. Zudem legt die Stadt Wert auf den Erhalt von Teichen und Tümpeln unter anderem in Grünanlagen und Parks sowie Winterquartieren in Wiesen und Wäldern. Diese müssten langfristig geschützt werden.