Xabi Alonso: Beben um Star-Trainer von Bayer Leverkusen – jetzt ist alles klar

Zwei Spiele sind es noch für Bayer Leverkusen in dieser Saison. Nach einer Fabel-Saison 2023/2024 geht die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso in diesem Jahr aber ohne Titel aus. Eigentlich geht es für die Werkself am Sonntag (11. Mai) gegen den BVB um nichts mehr.

Doch plötzlich kriegt das Spiel eine besondere Note. Denn es wird wohl definitiv das letzte Heimspiel von Xabi Alonso als Trainer von Bayer Leverkusen! Laut einem Bericht aus Spanien hat der Fußballlehrer seine Zukunftsentscheidung getroffen.

Xabi Alonso: Vertrag unterschriftsbereit

Das berichtet am Freitagmorgen (9. Mai) jedenfalls die spanische „Marca“. Der spanischen Zeitung zufolge sei zwischen Alonso und Real Madrid alles klar. Demnach werde der Noch-Leverkusen-Coach einen Vertrag in der spanischen Hauptstadt unterschrieben.

Überraschend kommt das nicht. Alonso wird bereits seit letzter Saison mit den Königlichen, für die er einst als Spieler auflief, in Verbindung gebracht. Das hatte er sich durch eine ungeschlagene Bundesliga-Saison und ein Beinahe-Triple auch redlich verdient. Immerhin hatte Xabi Alonso Leverkusen einst als Abstiegskandidat übernommen.

Verkündung steht aus

Einzig: Offiziell ist der lang erwartete Deal noch immer nicht – und soll es auf absehbare Zeit auch nicht werden. Der Grund: Real Madrid befindet sich noch mitten im Meisterendspurt, hat am Wochenende ein entscheidendes Clasico gegen Barcelona vor der Brust. Verliert man, ist die Meisterschaft dahin.

Dann würde bei den Madrilenen die Amtszeit von Carlo Ancelotti, den Xabi Alonso aller Voraussicht nach beerbt, ebenfalls ohne Titel enden. Entsprechend kann man Nebengeräusche eigentlich nicht gebrauchen.

Daher berichtet die „Marca“, dass der Deal erst am 25. Mai verkündet werden soll. Dennoch scheint jetzt endgültig klar: Alonso wird Leverkusen verlassen und sich Real Madrid anschließen. Sein Vertrag als Trainer der Königlichen soll im Übrigen bis 2028 laufen.