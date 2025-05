Sky verkündet Rechte-Paukenschlag! Nächster großer Schlag gegen die Konkurrenz

Bei der Bundesliga-Rechtevergabe schlug Sky den Rivalen um DAZN & Co. ein Schnippchen, holte sich den Freitag zurück. Nun landet der Pay-TV-Riese den nächsten großen Coup im deutschen Fußball.

Der DFB-Pokal bleibt bei Sky – und das komplett! Am Freitag verkündete der Anbieter den Sieg auf ganzer Linie. Bis 2030 zeigt er alle deutschen Pokalspiele live und größtenteils exklusiv. Und nicht nur das.

Sky verkündet Pokalrechte-Hammer

Nach dem Rechte-Poker ist vor dem Rechte-Poker. Nach dem gefühlten Sieg bei der Bundesliga-Neuvergabe war an Zurücklehnen in Unterföhring nicht zu denken. Die nächsten Schlachtpläne mussten her, schließlich werden 2025 die Übertragungsrechte an DFB-Pokal und Champions League neu vergeben.

Im Pokal gab es nun die große Verkündung. Sky hat sich erneut alle Rechte geholt, zeigt alle 63 Spiele pro Saison live und 48 davon exklusiv (hier mehr). Und das bis Ende der Saison 2029/30. Doch auch dabei sollte es nicht bleiben. Auch das Paket der Highlight-Clips kurz nach Abpfiff geht an den Pay-TV-Anbieter. DAZN & Co. schauen in die Röhre, sind erneut leer ausgegangen.

„Als Wettbewerb zwischen Profis und Amateuren übt der DFB-Pokal seit jeher eine ganz besondere Faszination aus und ist bei unseren Zuschauern äußerst beliebt. Auch in den kommenden Jahren erleben sie nur bei uns garantiert alle Spiele des Wettbewerbs und ihres Vereins live“, freut sich Sky-Sportchef Charly Classen. „Nach dem Erwerb der langfristigen Rechte an der Bundesliga und 2. Bundesliga bleiben wir damit die erste Adresse für alle Fans des deutschen Klubfußballs.“