Sky zittert: Nächster erbitterter Rechte-Kampf steht bevor

Beim Poker um die Bundesliga-Rechte ging es für Sky um die nackte Existenz. Der Coup gelang – am Ende ging der Pay-TV-Riese gar als Gewinner aus der Ausschreibung hervor. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt kaum.

Schon jetzt hat die Ausschreibung der TV-Rechte für den DFB-Pokal begonnen. Sky besitzt alle Exklusiv-Rechte – noch. Denn auch für diesen Wettbewerb droht ein erbitterter Kampf. Die heißesten Kandidaten sind die alten Bekannten.

Sky muss um Pokal-Rechte kämpfen

Die Bundesliga-Rechtevergabe eskalierte im letzten Jahr wie nie zuvor. Im Mai wollte die DFL Klarheit, wer die Spiele bis 2029 zeigen darf. Doch DAZN protestierte lautstark gegen die Vergabe, erzwang einen Neustart. Erst im Dezember, wenige Monate vor Beginn der Rechte-Periode, herrschte Gewissheit. Nun geht der nächste Kampf los.

Und wieder muss Sky zittern. Seit jeher hält der Pay-TV-Riese alle Live-Rechte am DFB-Pokal. Nun hat die Ausschreibung für die Saisons 2026/27 bis 2029/30 begonnen. Und die Konkurrenz ist stark wie nie. Gerade DAZN wird aller Voraussicht nach auch diesen Wettbewerb attackieren und sich nicht erneut mit den Highlight-Rechten nach Spielende begnügen. Aber auch andere Sport-Anbieter wie die Telekom könnten mitmischen.

Bis 9. Mai soll Klarheit herrschen

Erstmals werden die Rechte für den DFB-Pokal der Männer und Frauen separat vergeben. Bis zu 15 Spiele können parallel auch im Free-TV gezeigt werden, was auch ARD, ZDF, RTL & Co. auf den Plan ruft. Der DFB erhofft sich möglichst hohe Einnahmen. Bis 7. Februar dürfen Kandidaten ihr Interesse bekunden, am 3. März endet die Registrierungsfrist. Die Auktionsphase ist für den Zeitraum 5. bis 9. Mai 2025 geplant.

„Der DFB-Pokal der Männer als auch der Frauen sind einzigartige Wettbewerbe, die die Faszination des Fußballs insbesondere durch das Aufeinandertreffen von ‚Klein gegen Groß‘ in besonderer Weise verkörpern. Der DFB-Pokal erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit bei den Fans und Zuschauern im Stadion sowie vor den Bildschirmen“, sagt DFB-Geschäftsführer Holger Blask. Erneut müssen die Sport-TV-Anbieter wie Sky tief in die Tasche greifen und Millionen für die Rechte hinblättern. Und wieder hoffen die Fans auf eine möglichst fanfreundliche Vergabe. Und bald steht auch die Rechte-Vergabe in der Champions League an. Hier mehr dazu.