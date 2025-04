Sky-Hammer vor Bayern – Dortmund! Jetzt darf es jeder wissen

„Der Klassiker“ ist stets auch ein Festspiel für Sky. Keine Bundesliga-Partie verspricht mehr Quote als Bayern – Dortmund. Und so hat sich der Pay-TV-Anbieter für diesen besonderen Tag auch eine ganz besondere Nachricht aufgehoben.

Wenige Stunden vor Bayern – Dortmund macht Sky es offiziell: Lothar Matthäus bleibt Experte beim Pay-TV-Riesen. Der Rekord-Nationalspieler gehört bereits seit vielen Jahren zum Team und wird es auch auf absehbare Zeit bleiben.

Sky macht Hammer vor Bayern – Dortmund offiziell

Wenn Sky eine Stunde vor Anpfiff des „Klassikers“ auf Sendung geht, wird es auch eine Nachricht in eigener Sache geben. Wie der Anbieter schon vorab gegenüber dem Portal „Digitalfernsehen“ bestätigt, gibt es eine Vertragsverlängerung zu vermelden. Lothar Matthäus bleibt das Gesicht des Senders in der Bundesliga!

Als Spieler wurde er Welt- und Europameister, siebenmal Deutscher Meister, Weltfußballer. Nach der Karriere versuchte sich Deutschlands Rekord-Nationalspieler erst einmal als Trainer – mit überschaubarem Erfolg. Seit 2012 arbeitet er als Experte bei Sky, hat sich in dieser Rolle gefunden und genießt einen guten Ruf.

Matthäus bleibt Sky-Experte

Am Tag von Bayern – Dortmund bestätigt der Bezahlfernsehen-Anbieter: Lothar Matthäus hat seinen Vertrag mit Sky verlängert. Die neue Laufzeit ist nicht bekannt, es wird nur von mehreren Jahren gesprochen. „Ob als Spieler oder am Mikrofon: Lothar Matthäus ist eine der größten Persönlichkeiten des Weltfußballs“, sagt Sky-Sportchef Alexander Rösner. „Wir sind stolz darauf, dass er weiterhin ein wichtiger Teil unseres Teams und unser Mann für die besten Spiele der Bundesliga bleibt. Bei Sky Sport dürfen sich Fans auch in Zukunft auf seine klaren Analysen, seine direkten Worte und seine Begeisterung und Liebe für den Fußball freuen.“

Und Lothar Matthäus ergänzt: „Sky Sport ist für mich der Premium-Partner, wenn es um die Fußball-Bundesliga geht. Deshalb freue ich mich darüber, auch in Zukunft mit diesem großartigen Team zusammen arbeiten zu können.“