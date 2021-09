Essen: Stadt macht irren Fund – und erntet zahlreiche Lacher

Ein uralter Fund in Essen sorgt für Lacher. (Symbolbild)

Essen. Irrer Fund in Essen. Bei Ausgrabungen in und um die Stadt werden immer wieder Überreste und Gegenstände aus längst vergangenen Zeiten gefunden. Untersuchungen durch Archäologen geben dabei bedeutende Aufschlüsse darüber, wie die Menschen vor Tausenden von Jahren gelebt haben.

Nun wurde in Essen wieder ein unglaublicher Fund gemacht – doch im Netz sorgt er für Lacher.

Essen: Dieser Fund sorgt für Belustigung

Auf ihrer Facebook-Seite hat die Stadt Essen stolz ein Foto gepostet, das das Objekt zeigt. Es handelt sich dabei um eine Spitze aus einem aus dem Baltikum stammenden Feuerstein, die nördlich der Burgstraße in Burgaltendorf gefunden wurde und wahrscheinlich aus der Jungsteinzeit (6. bis 3. Jahrtausend v. Chr.) stammt.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Spannende Erkenntnisse! Doch bei Facebook scheinen sich die Essener wenig für die genaue Herkunft des Fundstücks zu interessieren. Lieber machen sie in den Kommentaren Witze darüber, was das gute Stück noch sein könnte und kommen dabei auf kreativen Ideen.

Dabei stehen vor allem teigige Antworten hoch im Kurs und sorgen für Lacher. So schreibt ein User beispielsweise: „Gib mir 3 Tage. Aus Salzteig kriege ich das hin“ und ein anderer ergänzt: „Oder ist das ein Stück leckere Steinzeitpizza?“ Natürlich sind Bilder der Familie Feuerstein da auch nicht mehr weit.

Besteht da etwa eine Ähnlichkeit zur Pizza? (Symbolbild) Foto: picture alliance / Zoonar | Bernd Juergens

Essen: Immer wieder findet man Überbleibsel aus der Jungsteinzeit

Lustige Ideen äußern die Facebook-Nutzer da! Doch Spaß beiseite: Wie die Stadt Essen mitteilt, haben Archäologen das etwa fünf Zentimeter große Objekt untersucht und vermuten, dass die Spitze aus Feuerstein besteht, das mit den Eiszeiten an die Ruhr gelangte und den Menschen in der Jungsteinzeit als Material für Pfeilspitzen und andere Werkzeuge diente.

In Burgaltendorf und anderen Teilen von Essen wurden schon mehrmals jungsteinzeitliche Geräte aus Feuerstein gefunden. Doch obwohl Reste einer steinzeitlichen Siedlung unweit der Worringstraße in Burgaltendorf bereits vor fast 30 Jahren gefunden wurde, konnte eine gesamte Siedlung bisher nicht ausgehoben werden. (cm)

