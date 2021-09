Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen: Ibis Hotel am Hauptbahnhof evakuiert – weil Gäste sich DAS erlaubt haben

Essen. Hoppla. Zwei junge Männer haben am Samstag in Essen für großes Aufsehen gesorgt.

Das Duo hatte es mit seiner Körperpflege wohl etwas zu gut gemeint. Am Ende musste das Ibis-Hotel am Hauptbahnhof in Essen geräumt werden. Darüber berichtet die WAZ.

Essen: Die Feuerwehr rückte rückte am Samstag zu Ibis-Hotel am Hauptbahnhof aus. (Symbolbild) Foto: Karl F. Schöfmann / dpa & Andreas Bartel / Funke Fotoservices

Essen: Deo-Duo sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Demnach hatten sich die beiden Männer im Ibis-Hotel in Essen eingemietet. Im Bad ihres Hotelzimmers sollen sie sich dann kräftig mit Deo eingesprüht haben.

Das Deo-Duo hatte wohl nicht damit gerechnet, was es damit versehentlich anrichten sollten. Denn durch das Spray löste der Rauchmelder im Bad aus – und das hatte eine Kettenreaktion zur Folge.

Denn nach Angaben der Zeitung sind alle Rauchmelder im Ibis Hotel am Essener Hauptbahnhof mit einer Brandmeldeanlage verbunden.

Hotel Ibis in Essen evakuiert – Fehlalarm!

Das Hotel wurde sofort evakuiert, alle 20 Gäste in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus.

Die Ursache des Fehlalarms konnten die Einsatzkräfte dann schnell feststellen. Es dauerte allerdings noch eine Weile, bis die Anlage verstummte. Denn das Zimmer musste erst noch gründlich belüftet werden.

