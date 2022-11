Essen: Schüsse in Bergeborbeck ++ Großeinsatz der Polizei

Großeinsatz der Polizei am Donnerstag (3. November) in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN soll die Polizei Essen am Mittag im Stadtteil Bergeborbeck einen vermeintlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt haben. Als der Tatverdächtige die Polizei bemerkt habe, soll der Mann sich bedrohlich genähert haben.

Ersten Informationen zufolge soll der mutmaßliche Einbrecher eine Schlagwaffe in der Hand gehabt haben. Trotz Gefahrenansprache, soll der Mann weiter die Polizei Essen zugelaufen sein. Dann schoss ein Beamter auf den mutmaßlichen Kriminellen.

Essen: Schüsse in Bergeborbeck! Einbrecher verletzt

Nachbarn berichteten einem Reporter vor Ort von einem Einbruchsversuch bei einem älteren Ehepaar in der Straße „Kuhlmannsfeld“. Die Senioren sollen den Notruf alarmiert haben. Demnach soll der Verdächtige mit einer Eisenstange auf einen Beamten losgegangen sein, der mit seinem Motorrad als erster am Tatort eingetroffen war.

Daraufhin schoss der Polizist. Mehreren Zeugen zufolge fielen drei Schüsse. Der mutmaßliche Einbrecher sei blutüberströmt zusammengesunken und soll schwere Verletzungen davongetragen habe. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung. Anschließend kam der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

In Essen gab es am Donnerstagmittag einen großen Polizeieinsatz. Foto: : Justin Brosch / ANC-NEWS

Massive Polizei-Präsenz am Tatort in Essen

Details des Einsatzes bestätigte die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Eine Sprecherin der Polizei Essen bestätigte auf Nachfrage von DER WESTEN, dass zahlreiche Einsatzkräfte Straße „Kuhlmannsfeld“ im ausgerückt seien. Dort habe mindestens einer der Einsatzkräfte Gebrauch von der Dienstwaffe machen müssen.

Die Polizeisprecherin teilte weiterhin mit, dass sich eine Person verletzt habe. Sie beruhigt: „Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung“. Weitere Informationen seien bislang nicht gesichert.

Die Polizei Essen ist am Nachmittag weiter mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Beamten sperrten den Bereich rund um den Tatort in Bergeborbeck ab und begannen mit der Spurensicherung. Daran sollen wegen des Schusswaffengebrauchs durch den Essener Polizisten aus Neutralitätsgründen Beamte der Polizei Bochum beteiligt sein.

Wir berichten weiter.