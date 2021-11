Essen: Müllwagen fängt Feuer – in seiner Not trifft der Fahrer DIESE Entscheidung

So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

Essen. Nachdem es am Dienstagmittag bereits zu einem Brand eines Lkw neben einer Penny-Filiale in Essen-Bochold gekommen ist (>>> hier alle Infos), mit dem die Einsatzkräfte noch immer beschäftigt sind, musste die Feuerwehr Essen nun wegen eines Brandes in einem Müllwagen nach Essen-Rüttenscheid ausrücken.

Der Fahrer hatte bemerkt, dass der geladene Müll in Brand geraten war und entschloss sich kurzerhand dazu, die brennende Ladung auf dem Gelände einer Waschstraße in Essen abzuladen. Gegen 12.30 Uhr musste die Feuerwehr also zur Eleonorastraße ausrücken.

Müllwagen-Fahrer leert seinen brennenden Müll auf Waschstraße in Essen-Rüttenscheid. Foto: Foto: ANC-NEWS

Essen: Brand in Müllwagen – Fahrer lädt lodernden Müll auf Waschstraße in Essen-Rüttenscheid ab

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der brennende Müll jedoch bereits entladen worden. Der Fahrer hatte den Brand bemerkt und hatte die brennende Fracht an einer Waschanlage an der Eleonorasteaße abgeladen.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Wie die Feuerwehr Essen gegenüber Der WESTEN mitteilte, konnte der Müllhaufen bereits gelöscht werden, da es sich nicht um einen schwerwiegenden Brand handelte. Der Müll wurde zudem bereits beseitigt.

Es gab keine Verletzten. (alp)