Essen: Polizisten kontrollieren Frau ohne Maske – jetzt muss sie ein halbes Jahr in den Knast

Essen. Eine nicht getragene Maske wurde einer Frau in Essen am Hauptbahnhof zum Verhängnis. Jetzt muss sie für ein halbes Jahr in den Knast.

Weil sie keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, ist eine 31-Jährige in Essen am Hauptbahnhof der Bundespolizei aufgefallen. Dann kam heraus: Die Frau war zuvor zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden!

Eine Frau hat am Hauptbahnhof in Essen keine Maske getragen. Foto: IMAGO / imagebroker

Essen: Frau trägt keine Maske, jetzt muss sie in den Knast

Das Amtsgericht Essen hatte die Frau wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt. Die geforderte Strafe hatte sie nicht beglichen. Deswegen ist der Haftbefehl zur Vollstreckung von 180 Tagen Haft eingeleitet worden.

Essen: Frau war stark alkoholisiert

Die verurteilte Essenerin konnte das Geld nicht zahlen. Sie ließ sich widerstandlos festnehmen. Auf dem Weg zur Wache wurde sie dann aber nochmal aufmüpfig: Die stark alkoholisierte Frau (2 Promille!) beleidigte die Beamten. Sie wurde in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

Echt dumm gelaufen…

