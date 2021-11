Essen: Riesen-Andrang bis zum Abend! Foto zeigt, was sich hier mitten in Rüttenscheid abspielte

Essen. Die „Rü“ im Stadtteil Rüttenscheid ist die Ausgehmeile schlechthin in Essen.

Normalerweise drängen sich hier am Wochenende mitten in Essen Menschen dicht an dicht, um in die Clubs oder Bars zu gelangen. Doch am Samstagabend spielte sich ein Riesen-Andrang an einem anderen Ort in Rüttenscheid ab – und schuld ist Corona.

In Essen-Rüttenscheid bildete sich eine lange Schlange. Foto: IMAGO Hans Blossey / IMAGO Rupert Oberhäuser / Fotomontage: DER WESTEN

Samstagabend, und in Essen-Rüttenscheid ist es voll: Lange Warteschlangen bildeten sich in dem Stadtteil. Doch die Menschen wollten nicht Party machen, nein: Es ging um die Corona-Impfung! Ein Foto von zahlreichen wartenden Menschen wurde auf dem Instagram-Account von „Dein Rüttenscheid“ geteilt.

Essen: Mega-Andrang in Rüttenscheid

„Lange Schlange auch zur später Stunde am Impfbus an der Grugahalle“, steht zu dem Schnappschuss geschrieben. Das Foto zeigt, wie Menschen darauf warten, sich ihre Corona-Impfung abholen zu dürfen.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

-----------------------

Da seit einigen Tagen für Essen im Freizeitbereich die 2G-Regel gilt, ist es wenig verwunderlich, dass der Andrang nach Impfungen groß ist. Auch brauchen viele Menschen derzeit nach ihren zwei Piksen die Auffrischungsimpfung.

--------------------

Weitere Nachrichten aus Essen:

Essen: Mann verliert beim Pokern – weil er diesen Verdacht hat, schneidet er seinem Gegenspieler den Hals auf

Essen: Aufgepasst! Auch HIER gilt jetzt die 2G-Regel

Essen: Die Motorshow ist endlich wieder da! DAS musst du bei einem Besuch aber beachten

---------------------------

Essen: Schlangestehen für die Corona-Impfung

Da kann man nur hoffen, dass sich das lange Warten für die Beteiligten bei dem kalten Wetter auch gelohnt hat und sich jeder seine Corona-Impfung abholen durfte.

Ebenfalls interessant, wenn du aus Essen bist: Die Ruhrbahn hat kurzen Prozess gemacht! DIESE Bahn wirst du nie mehr wiedersehen. Erfahre hier mehr. (cf)