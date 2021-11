Essen: Die Motorshow ist endlich wieder da! DAS musst du bei einem Besuch aber beachten

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Essen. In Essen startet am Wochenende wieder die beliebte Motor Show! Vom 27. November bis zum 5. Dezember können Fans von Sportwagen und Motorsport wieder durch die Messe Essen streifen.

Doch in diesem Jahr steht das PS-Festival unter dem Damocles-Schwert der Corona-Pandemie. Daher kann die Messe nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden. Was du dafür wissen musst, erfährst du hier!

Essen: Die Motor Show kommt wieder! Doch die Sache hat einen Haken

Die Motor Show startet wieder in der Messe Essen! Doch einen Wermutstropfen gibt es. Foto: Messe Essen

Auf der Motor Show in Essen werden rund 400 Aussteller in den acht Hallen des Messegeländes unter anderem Sportwagen und Classic Cars präsentieren. Alles zum Motorsport, Tuning und dem damit verbunden Lifestyle erwartet dich hier während der gesamten Woche. Für einige geht es schon am 26. November los, dann ist nämlich Preview Day.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Dabei werden auch E-Autos gezeigt, „Next eShare.one“ wird in Halle 3 auch elektrisch, hybrid oder mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge ausstellen. Fans können sich auch über die Messepremiere des Tesla Models Y und des Ford Mustang Mach-E freuen.

Doch ganz bedenkenlos kannst du dich nicht zu der Show aufmachen. Denn auf dem Messegelände gilt die 3G-Regel und eine strikte Maskenpflicht. Geimpft, genesen, getestet und mit Mund-Nasen-Schutz! Außerdem wird die Messe als „Limited Edition“ stattfinden, wie der Veranstalter ankündigt. Das heißt ohne die beliebte Motorsportarena. (mbo)