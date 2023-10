Essen: Bluttat in der Rathaus-Galerie! Opfer niedergestochen

Riesen-Aufregung am Samstagabend (28. Oktober) in der Rathaus-Galerie Essen. Wie die Polizei Essen erst am Dienstag mitteilte, ist ein Mann (47) gegen im Einkaufszentrum am Porscheplatz niedergestochen worden.

Demnach ereignete sich die Tat gegen 18 Uhr nach einem Streit zwischen dem 47-Jährigen und einem anderen Mann (39). Plötzlich soll der jüngere der beiden eine Stichwaffe gezückt und damit auf seinen Kontrahenten losgegangen sein. Jetzt ermittelt eine Mordkommission der Polizei Essen.

Essen: Täter rennt nach Bluttat in Rathaus-Galerie davon

Es waren beängstigende Szenen am Samstagabend in der Essener Rathaus-Galerie. Als das Opfer der Attacke in sich zusammensackte, rannte der Tatverdächtige davon. Zeugen alarmierten beim Anblick des blutenden Opfers sofort den Notruf. Daraufhin eilten Polizei und Rettungskräfte sofort in die Einkaufspassage.

Die Einsatzkräfte kümmerten sich am Tatort notdürftig um den schwer verletzten Mann und brachten ihn dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. „Eine akute Lebensgefahr besteht nicht“, beruhigte ein Sprecher der Polizei Essen am Dienstag.

Polizei Essen sucht Zeugen

Während die Beamten die Spuren am Tatort sicherten, meldete sich plötzlich der Tatverdächtige am Telefon und stellte sich. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen wenig später widerstandslos fest und ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige wanderte auf Antrag der Essener Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Unklar ist, ob die beiden Männer sich vor der eskalierten Streit kannten. Zur Aufklärung der Tat suchen die Ermittler Zeugen des Vorfalls in der Rathaus-Galerie. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu den Hintergründen der Tat machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer: 0201/829-0.