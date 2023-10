Essen: Frau stirbt bei schrecklichem Unglück – Fund auf der Straße ist bedrückend

Fürchterlicher Unfall am Montagabend (30. Oktober) in Essen. In der Dunkelheit des verregneten Herbstabends überquerte eine Frau (85) gegen 20.15 Uhr die Flurstraße im Stadtteil Borbeck.

Genau in diesem Moment war ein Mann (60) mit seinem VW-Polo auf der Straße in Essen unterwegs. Der 60-jährige VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Für das Unfallopfer sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Essen: Tödlicher Unfall schockt Borbeck

Die Motorhaube des VW-Polo ist eingedrückt und die Frontscheibe geborsten. Auf der Straße haben Verkehrsunfall-Experten der Polizei einen Schuh markiert, der offensichtlich der 85-Jährigen gehörte und an den Straßenrand geschleudert wurde. Die Spuren am Unfallort sind das bedrückende Zeugnis des tödlichen Unfalls auf der Flurstraße.

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Essen. Foto: Justin Brosch

Ersten Ermittlungen der Polizei Essen soll die 85-Jährige versucht haben, die Straßenseite über eine sogenannte Fußgänger-Überquerungshilfe, also eine Mittelinsel, zu wechseln. Dort wurde die Dame dann von dem VW Polo erfasst. „Hinweise auf überhöhte Geschwindigkeit gibt es bislang nicht“, sagte eine Sprecherin der Polizei Essen. Offenbar haben sich die beiden Unfallbeteiligten in der Dunkelheit nicht oder zu spät gesehen.

Rettungsdienst kämpft verzweifelt um Unfallopfer

Nach dem Notruf eilte der Rettungsdienst zum Unfallort in Borbeck und fand die leblose Dame am Boden. Die Einsatzkräfte kämpften verzweifelt um ihr Leben.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Doch nach einer längeren Reanimation im Rettungswagen mussten sie die 85-Jährige schließlich für Tod erklären. Weitere Einsatzkräfte kümmerten sich derweil um den geschockten VW-Fahrer.

Die Polizei muss nun klären, wie es zu dem tödlichen Unfall auf der Flurstraße kommen konnte. Für die Rettungsarbeiten musste der Bereich um die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.