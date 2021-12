Essen: Frau kann nicht fassen, wer plötzlich vor ihrem Haus steht – „Wahnsinn!“

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Lotto: Das waren die größten Gewinne aller Zeiten in Deutschland

Lotto: Das waren die größten Gewinne aller Zeiten in Deutschland

Essen. Ja ist denn schon Weihnachten in Essen?

Eigentlich ist das Fest der Liebe noch gute drei Wochen hin. Doch für eine Frau aus Essen kam die Bescherung schon jetzt! Und mit ihrer Freude ist sie nicht alleine, denn ihr Nachbar ist ebenfalls ein echter Glückspilz.

Essen: Frau ist ein richtiger Glückspilz – damit ist sie nicht allein

Als es an der Tür der Frau klingelte, ahnte sie noch nichts von ihrem Glück. Doch das änderte sich schnell. Denn auf der anderen Seite stand Felix Uhlig. Er ist Straßenpreis-Moderator der Postcode Lotterie. Und wenn er vor deiner Haustür steht, heißt das in der Regel, dass man ordentlich Geld gewonnen hat. So auch die Essenerin.

-----------------------------------

Das ist die Deutsche Postcode Lotterie:

Soziallotterie

erste Ziehung fand im Oktober 2016 statt

Das Konzept: Man spielt mit seinem Postcode, der ergibt sich aus der Postleitzahl und einem Straßencode

30 Prozent von jedem Losbetrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer

------------------------------------

+++Lotto: Patient bekommt nach heftiger Operation eine Karte in der Klinik – als er sie öffnet, traut er seinen Augen nicht+++

Felix Uhlig überreichte ihr nämlich zwei Checks über insgesamt 20.000 Euro. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Der Moderator hatte noch einen dritten Umschlag dabei – und der hatte es in sich. Denn die Gewinnerin darf zukünftig mit einem nagelneuen BMW 1er durch die Gegend fahren. „Ich hab ein Auto gewonnen? Wahnsinn! Das hätte ich mir nicht träumen lassen“, zeigt sich die Essenerin fassungslos.

Das Schöne? Mit ihrer Freude ist die Frau nicht alleine. Auch ihr Nachbar hat bei der Postcode-Lotterie gewonnen und darf sich über 10.000 Euro freuen. Was er damit macht? „Ich werde eine schöne neue Wohnung suchen und sie schon einrichten“, sagte der 45-Jährige.

Die beiden Gewinner der Postcode-Lotterie aus Essen! Foto: Postcode Lotterie/Wolfgang Wedel

------------------------------------

Mehr Lotto-Geschichten:

--------------------------------------

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich Menschen aus dem Ruhrgebiet über einen Postcode-Gewinn freuen dürfen. Erst im August räumten 140 Glückspilze über 1,4 Millionen in Bochum ab. Vor allem ein Paar durfte sich richtig freuen. Mehr dazu liest du hier >>> (abr)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.