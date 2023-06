Schrecklicher Vorfall in Essen! Im Stadtteil Borbeck wurde ein Polizist angefahren. Er schwebt in Lebensgefahr.

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, wollte der Beamte zuvor den Fahrer eines Renault Megane anhalten. Doch der Fahrer flüchtete.

In Essen wurde ein Polizist angefahren. Foto: Justin Brosch

Fahrer gab Gas

An der Flurstraße in Essen-Borbeck fuhr das Auto dann in eine Sackgasse, wollte wenden. Der Polizist ging auf das Fahrzeug zu, der Fahrer gab Gas und erfasste den Beamten. Dabei lud er ihn auf die Motorhaube und schleuderte ihn zu Boden. Der Polizist befindet sich in Lebensgefahr.

Der Täter konnte in Essen-Dellwig wenig später festgenommen werden.