Wie lange kann das noch gut gehen? Am 16. Juni sind hunderte Syrer und Libanesen unter anderem mit Baseballschlägern, Dachlatten und Messern in der Innenstadt von Essen aufeinander losgegangen. Es gab mehrere Verletzte, darunter zwei Polizisten. Seitdem hat die Polizei ihre Kontrollen verschärft – und konnte so wohl eine weitere Clan-Auseinandersetzung verhindern!

Die Polizei Essen zeigt Präsenz: Nach den jüngsten Auseinandersetzungen verschärften die Beamten am vergangenen Wochenende die Kontrollen, zeigten Präsenz im gesamten Stadtgebiet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Einsatzkräfte der Hundertschaft und des Streifendienstes kontrollierten gezielt Personengruppen und Fahrzeuge – und verhinderten so offensichtlich eine weitere Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien!

+++Essen: Clan-Eskalation und Straßenschlachten! Experte enthüllt das wahre Problem – „Besonders düster“+++

Polizei findet Waffen, Drogen und Bargeld

Bei den zahlreichen Kontrollen stellte die Polizei unter anderem acht Waffen, knapp 28.000 Euro Bargeld und kleine Mengen Drogen sicher. Am Samstagabend (24. Juni) zum Beispiel kontrollierten die Beamten eine zehnköpfige Personengruppe auf der Katernberger Straße. Bei der Durchsuchung eines 28-Jährigen fanden die Einsatzkräfte ein Messer, in seinem Fahrzeug lag eine Machete griffbereit! Einem weiteren 28-Jährigen fiel während der Kontrolle ein Messer aus der Hosentasche.

+++Gelsenkirchen: Mob sticht Syrer (26) nieder – nächstes Kapitel der Clan-Eskalation?+++

Nach einer Schlägerei am Sonntagabend (25. Juni) stoppten die Beamten der Hundertschaft einen 30-jährigen Essener. Der war zwar nicht an dem Streit beteiligt, wurde aber per Haftbefehl gesucht. Er wurde festgenommen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Polizei will weiter präsent sein

Auch für die nächsten Tage kündigt die Polizei Essen vermehrte Kontrollen und Präsenz an. So sollen weitere Ausschreitung verhindert werden.