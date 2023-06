Erst Castrop-Rauxel, dann Essen und jetzt Gelsenkirchen? Nach den Straßenkämpfen zwischen Menschen mit syrischen und libanesischen Wurzeln meldet die Polizei einen neuen hässlichen Zwischenfall aus dem Ruhrgebiet. Dieses Mal ist ein junger Mann (26) in Gelsenkirchen Opfer einer brutalen Gewalttat geworden.

Zeugen alarmierten die Polizei, als sie am Mittwochabend (21. Juni) gegen 20.55 Uhr sahen, wie mehrere Unbekannte auf den 26-Jährigen losgingen. Der Mob prügelte auf der Vattmannstraße auf das Opfer ein. Als die Beamten in der Altstadt eintrafen, fanden sie den Mann in seinem Auto an der Kirchstraße. Er war durch mehrere Messerstiche schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Gelsenkirchen: Syrer niedergestochen – Clan-Bezug?

Nach einer Erstversorgung am Tatort kam der junge Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Mann mit syrischem Pass. Ob ein Zusammenhang zwischen der Messer-Attacke und den Clan-Tumulten im Ruhrgebiet besteht, ist bislang unklar. Aufgrund der jüngsten Ereignisse in Essen und Castrop-Rauxel müsse man die Möglichkeit aber miteinbeziehen, so ein Sprecher der Polizei.

Die Beamten fahndeten nach dem brutalen Übergriff nach den Tätern. Gegen 23.20 Uhr wollten Einsatzkräfte ein Auto auf der Florastraße anhalten. Doch der Fahrer flüchtete auf die A42 Richtung Essen. Dort leistete er sich einen Unfall. Die Insassen des Fahrzeugs flüchteten. Die Beamten konnten das Auto sicherstellen. Sie müssen nun den Halter des Wagens ermitteln und einen möglichen Zusammenhang zu dem brutalen Angriff in der Altstadt nachweisen.

Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge waren die Tatverdächtigen in zwei schwarzen Autos unterwegs. Dabei handelte es sich Zeugen zufolge um einen BMW und einen Mercedes. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu den Verdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Nummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Eine beruhigende Neuigkeit nach der Straßenschlacht in Castrop-Rauxel in der vergangenen Woche. Der am schwersten verletzte Syrer ist nach zwei Notoperationen laut Staatsanwaltschaft mittlerweile außer Lebensgefahr.