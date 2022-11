Essen: Einschusslöcher an weiterer Synagoge? Polizei-Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Essen steht unter Schock nach einem Angriff auf die Alte Synagoge. Am Freitagvormittag (18. November) alarmierte ein Zeuge die Polizei Essen. Der Grund: Einschusslöcher an der Alten Synagoge am Rabbinerhaus!

Verletzte gibt es zum Glück nicht. Auch eine andauernde Gefahr für die Bevölkerung schloss die Polizei Essen am Freitagmorgen aus. Die Synagoge wurde dennoch hermetisch abgeriegelt. Das jüdische Gotteshaus wurde akribisch durchsucht.

Am Samstag (19. November) wurde die Polizei wegen vermeintlicher Einschusslöcher auch zur Neuen Synagoge in Essen gerufen. Mehr Infos findest du weiter unten im Text.

Essen: Schüsse auf Synagoge – Video aufgetaucht

„Wir setzen momentan einen Sprengstoffspürhund am Einsatzort ein um weitere Gefahrenquellen auszuschließen“, teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um vier Einschüsse einer scharfen Waffe handeln.

Später teilten die Einsatzkräfte mit, dass wohl Aufnahmen der Tat entstanden sind: „Uns wurde eine Videoaufnahme zur Verfügung gestellt, auf der eine Person bei einer Schussabgabe zu erkennen sein könnte“, so die die Polizei Essen. Allerdings sei die Aufnahmequalität so schlecht, dass bislang noch keine weiteren Angaben gemacht werden könnten. Das Video könne noch nicht veröffentlicht werden bis es von Polizei und Justiz freigegeben worden sei, heißt es weiter.

Essen: NRW-Innenminister Reul spricht von „Anschlag“

Inzwischen hat sich auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) zu der Tat geäußert: „Der Anschlag auf die alte Synagoge in Essen erschüttert mich zutiefst“, sagte Reul. „Die vorhandenen Videoaufzeichnungen werden jetzt mit Hochdruck ausgewertet. Der Staatsschutz ist eingebunden.“ Die jüdische Gemeinde Essen könne „sich darauf verlassen, dass wir alles tun, um den Täter schnellstmöglich zu ermitteln“, so Reul.

Aktuell sucht die Polizei nach einem männlichen Tatverdächtigen.

Schüsse auf Synagoge – Polizei Essen bittet um Hilfe

Die Polizei Essen erhofft sich jetzt Hinweise aus der Bevölkerung, um den Täter zu schnappen. Du hast in der Nacht von Donnerstag (17. November) auf Freitag insbesondere zwischen 20 Uhr und 1 Uhr verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche rund um die Alte Synagoge bemerkt? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter folgender Nummer: 0800 66 77 123.

Die Ermittler verweisen explizit darauf, dass verdächtige Beobachtungen aus folgenden Bereichen wichtig sein könnten:

Rathausgalerie

Rathaus Essen

Schützenbahn

Steeler Straße

Die Beamten weisen darauf hin, dass Zeugen im Notfall die „110“ wählen sollen.

Essen: Beamte finden vermeintliche Schusslöcher an der Neuen Synagoge

Auch am Samstag, 19. November, sitzt der Schock über den Angriff auf die Alte Synagoge tief. Im Zuge der polizeilichen Schutzmaßnahmen behielten Beamte auch die Neue Synagoge im Südostviertel im Auge.

Dabei fielen den Einsatzkräften ältere Beschädigungen am Kuppeldach auf. Laut Polizei soll es sich bei diesen möglicherweise um Schusslöcher handeln. Aktuell werde allerdings noch geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten an der Alten und Neuen Synagoge gibt.