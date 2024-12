Essen: SEK-Einsatz in dunklem Milieu! Üble Details durchgesickert

Spürhunde, Mannschaftswagen und vermummte Spezialkräfte der Polizei. Am Donnerstag (12. Dezember) hat es gleich zwei SEK-Einsätze in Essen gegeben.

Dazu hatte die Polizei Essen zwischenzeitlich Teile der Altenessener Straße sowie der Vogelheimer Straße gesperrt. Die Einsätze gehen nach Informationen von DER WESTEN auf ein gemeinsames Ermittlungsverfahren der Polizei Recklinghausen und der Essener Staatsanwaltschaft zurück. Bis Freitagmorgen hielten sich die Ermittler mit den Hintergründen zum Einsatz zurück. Doch jetzt sind die ersten Details durchgesickert.

Razzia in Essen: Übler Verdacht!

Wie die „Bild“ berichtet, soll es sich um eine bundesweite Razzia gehandelt haben. Demnach waren die Beamten nicht nur in Essen, sondern auch in Oberhausen, Bottrop, Siegburg, Düsseldorf und Frankfurt am Main im Einsatz. Dabei haben die Einsatzkräfte offenbar einen bundesweit operierenden Drogen-Ring hochgenommen.

++ Leiche in Essen entdeckt ++ Mordkommission steht vor einem Rätsel ++

Bei den Zugriffen der Polizei sollen vier Männer festgenommen worden sein, die unter Verdacht stehen, Drogen ins Land geschmuggelt und hier verkauft zu haben. Besonders pikant: Zwei der vier Verdächtigen sollen bei der Bundespolizei arbeiten, berichtet die Zeitung.

++ Limbecker Platz in Essen: Furchtbares Unglück – Frau schwebt in Lebensgefahr ++

Die Polizei Recklinghausen hat dies auf Nachfrage von DER WESTEN am Freitagmorgen weder bestätigt noch dementiert. Im Tagesverlauf solle die Öffentlichkeit über den Hintergrund des Einsatzes informiert werden.

Razzia in Essen. Foto: Justin Brosch

Nach Angaben der „Bild“ soll einer der mutmaßlichen Drogen-Dealer an seinem Arbeitsplatz am Frankfurter Flughafen festgenommen worden sein. Alle vier Tatverdächtigen (23, 25, 40 und 43) seien mittlerweile in Untersuchungshaft.

Mehr Themen:

Wir berichten weiter.