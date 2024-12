Essen: Leiche entdeckt ++ Mordkommission steht vor einem Rätsel

Die Sorge ist groß gewesen unter Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an der Haus-Berge-Straße in Essen. Sie sollte berechtigt sein.

Tagelang ist ein Essener in der Nachbarschaft nicht mehr gesehen worden. Am 26. November griff ein besorgter Nachbar schließlich zum Hörer und wählte den Notruf. Wenig später musste die Polizei Essen eine Mordkommission einrichten.

Essen: Polizei findet Leiche – Verbrechen?

Nach dem Notruf verschafften sich die Beamten Zugang zur Wohnung des Vermissten. Dort stießen die Einsatzkräfte auf einen leblosen Mann. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 85-jährigen Esseners feststellen.

Die Hintergründe seines Ablebens sind auch drei Wochen nach dem Auffinden seiner Leiche ungeklärt. „Die Todesumstände sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission“, teilte die Polizei Essen mit. Um zu klären, auf welche Weise der Mann in seiner Wohnung umgekommen ist, hat die Polizei Essen nun ein Foto des Verstorbenen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Hast du diesen Essener vor seinem Tod Ende November gesehen? Foto: Polizei Essen

Hier wurde der Mann zuletzt gesehen

Nach Angaben der Ermittler ist der 85-Jährige das letzte Mal am 23. November gegen 12 Uhr gesehen worden. Zu dem Zeitpunkt verließ der Essener seine Wohnung in der Nähe des Bahnhofs Bergeborbeck. Danach verliert sich seine Spur.

Die Ermittler möchten jetzt herausfinden, wo sich der Essener danach aufgehalten hat, um die letzten Stunden vor seinem Tod zu rekonstruieren. Hast du den 85-Jährigen zwischen dem 23. und 26. November gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.